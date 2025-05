Estudia Filologia Catalana i tindràs feina assegurada

Si tries Filologia Catalana no tries una feina, sinó moltíssimes. D’entrada, i segurament sigui la sortida més coneguda, podràs ser professor de llengua a instituts i estar cobrant vora 2000€ mensuals tot just en sortir de la universitat (quines altres carreres t’ofereixen això?). Però si tens ganes de viatjar i de començar una nova vida ben lluny, has de saber que, per exemple, es busquen professors de català a Nova York, Pequín, Londres, París i a tantes altres cituats. I és que l’Institut Ramon Llull promou l'ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a universitats i centres d'estudis superiors d’arreu del món. Cada any n’obre una convocatòria i podries anar a parar a Berlín, i després a Dublín, i després a Lisboa, i després a Croàcia. I anar fent la volta al món parlant en català.

Ara bé, si vols defensar la teva llengua a casa i ajudar els qui més ho necessiten, trobaràs feines ja sigui en aules d’acollida, al Consorci per a la Normalització Lingüística, com en oficines d’atenció a la ciutadania. I si ets dels qui no entenen la vida sense la lectura i t’apassiona la literatura catalana, ensenyant-ne, podràs transmetre als més joves l’amor per la paraula. No trobes que és un gran repte?

Si sempre has somiat en dedicar-te al món de les xarxes socials i creus que és dificilíssim aconseguir-ho, t’avisem que no: es busquen filòlegs per crear continguts publicitaris, també a Tik-Tok i fer reels. És a dir, perquè t’hi dediquis professionalment, amb solvència i seguretat. A més, hi ha les beques Propulsió, que donen ajuts als influencers que fan contingut en català. I no només això, també se cerquen filòlegs per fer de guionistes i correctors de sèries i pòdcasts, i fins i tot per entrenar la intel·ligència artificial o per fer feines que vetllin perquè el català estigui a internet. I una novetat pels futurs estudiants de Filologia és que la Generalitat va anunciar fa unes setmanes que el curs vinent es podran demanar beques per estudiar-ho. Què et sembla? T’hi animes?