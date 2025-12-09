¿T'agradaria fer un taller de corones de Nadal amb la companyia dels teus fills, parella, pares, germans, avis? Aquest dissabte 13 al matí (d'11.00 a 13.00) la Fundació Carulla ha organitzat un taller esplèndid al Museu Terra (al carrer Pere IV, 141, al Poblenou). Durant dues hores, us impregnareu de l'aire i l'alegria nadalenca mentre apreneu a fer la vostra corona des de l'inici. La florista i jardinera Clara Barceló us guiarà pas a pas durant tot el procés: treballareu amb materials vegetals naturals com l’avet i l’eucaliptus i personalitzareu la corona amb elements nadalencs com cotó, canyella o pinyes.
Sortegem la participació a l'activitat d'una família de fins a 4 persones. Hi podeu participar a través de les nostres xarxes socials: a Instagram i a Facebook. El dijous 11 de desembre n'anunciarem els guanyadors. I si hi voleu formar part, tant si us toca com si no, podeu reservar la vostra plaça aquí (té un preu de 40 euros).