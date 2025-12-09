Fes una corona de Nadal amb la família

¿T'agradaria fer un taller de corones de Nadal amb la companyia dels teus fills, parella, pares, germans, avis? Aquest dissabte 13 al matí (d'11.00 a 13.00) la Fundació Carulla ha organitzat un taller esplèndid al Museu Terra (al carrer Pere IV, 141, al Poblenou). Durant dues hores, us impregnareu de l'aire i l'alegria nadalenca mentre apreneu a fer la vostra corona des de l'inici. La florista i jardinera Clara Barceló us guiarà pas a pas durant tot el procés: treballareu amb materials vegetals naturals com l’avet i l’eucaliptus i personalitzareu la corona amb elements nadalencs com cotó, canyella o pinyes.

Sortegem la participació a l'activitat d'una família de fins a 4 persones. Hi podeu participar a través de les nostres xarxes socials: a Instagram i a Facebook. El dijous 11 de desembre n'anunciarem els guanyadors. I si hi voleu formar part, tant si us toca com si no, podeu reservar la vostra plaça aquí (té un preu de 40 euros).

