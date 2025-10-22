La força de la diversitat lingüística

L’Institut d’Estudis Catalans ha acollit una nova sessió de l’Àgora Cívica, el fòrum de debat sobre polítiques culturals i lingüístiques. Aquesta iniciativa s'impulsa des de les diverses institucions catalanes i estatals en el marc de Mondiacult 2025, la conferència mundial sobre polítiques culturals de la UNESCO. La jornada ha reunit experts internacionals, investigadors i representants institucionals per reflexionar sobre com la diversitat lingüística pot contribuir a un futur més democràtic, inclusiu i sostenible.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha obert la jornada destacant el Pacte Nacional per la Llengua com un exemple de bona gestió i cohesió social. L'acte ha continuat amb dues taules rodones moderades per la periodista Ariadna Oltra. La primera, Diversitat social i diversitat lingüística a les aules, ha reunit Llorenç Comajoan-Colomé (Doctor en lingüística a la Universitat de Vic), Jasone Cenoz (Catedràtica d'educació a la Universitat del País Basc) i Virginia Unamuno (investigadora i professora a la Universitat Nacional de San Martín), i s'ha centrat en els reptes i oportunitats que planteja la diversitat lingüística en l’àmbit educatiu. Han reflexionat sobre com les llengües conviuen a les aules en contextos socials diversos, i com aquesta pluralitat pot esdevenir una riquesa pedagògica. Han abordat qüestions com l’acollida lingüística, la justícia lingüística i les pràctiques educatives que reconeixen i valoren les llengües dels alumnes.
La segona taula, Drets lingüístics i raons econòmiques per la diversitat lingüística, ha comptat amb Vicenta Tasa Fuster (professora de dret constitucional a la Universitat de València) i Michele Gazzola (economista i professor a la Universitat d’Ulster). I ha obert el debat sobre la relació entre drets lingüístics i desenvolupament econòmic en societats multilingües, posant el focus en com les polítiques lingüístiques poden contribuir a la justícia i la cohesió social. Les intervencions han analitzat els beneficis de reconèixer i protegir la diversitat lingüística, no només des d’una perspectiva de drets humans, sinó també com a factor estratègic per al progrés col·lectiu. A més a més, el professor François Grin (Universitat de Ginebra) ha fet la conferència Governar el món des de la diversitat lingüística, en què ha defensat que la diversitat lingüística és un actiu polític i econòmic que contribueix a la justícia social i a una millor governança democràtica.
L'objectiu de la jornada ha estat aportar noves perspectives sobre com la diversitat lingüística pot ajudar a gaudir de bona salut les democràcies, a través, d'entre altres coses, d'una educació inclusiva i intercultural. També s'ha recalcat que els drets lingüístics són drets fonamentals i que les polítiques plurilingües poden afavorir la cohesió social i el desenvolupament sostenible.
Podeu veure l'acte aquí: