Aprendre català llegint

Llegir és una forma motivadora i rica d'aprendre una llengua, no només pel valor del text, sinó, per exemple, per les converses que en poden néixer. El Palau Robert de Barcelona ha acollit la jornada «Lectura Fàcil, un recurs per aprendre i practicar català». L’acte, organitzat per l’Associació Lectura Fàcil amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, ha estat adreçat a coordinadors de clubs de Lectura Fàcil, a dinamitzadors lingüístics i a professorat d'adults. I és que els materials de Lectura Fàcil adapten el contingut, el llenguatge i la forma perquè tothom qui tingui dificultat per llegir en català (ja sigui perquè arriba d'un altre país o per qüestions de diversitat funcional) no es perdi l'oportunitat d'entrar en grans obres. A banda dels llibres (tenen un catàleg formidable: des de Terra baixa o Moby Dick fins a Oliver Twist o les Cartes impertinents de Capmany), també ofereixen textos informatius i pàgines web.
Eugènia Salvador, codirectora de l'associació, ha presentat els nous llibres que han publicat, i s'han compartir experiències d’èxit de diferents clubs de Lectura Fàcil, amb els testimonis de professores dels Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Centre i del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre. Abans de la cloenda, s'ha fet un taller pràctic per aprendre a crear i dinamitzar un club de lectura (el podeu veure al vídeo de sota, a partir d'1 h 01’ 31’’), amb pautes per escollir llibres, preparar sessions i fomentar la participació. Per acabar, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha destacat la importància d'aquesta associació i les eines que proporcionen per fer del català una llengua viva i compartida.
La jornada ha estat molt ben valorada pels assistents, que n'han destacat el caràcter pràctic, l’intercanvi d’idees i l’ambient de col·laboració. Una trobada útil i inspiradora que ens assenyala un rumb: continuar impulsant la lectura en català arreu del país.