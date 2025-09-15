"Al nostre centre parlar català costa", "des que estic en aquest institut, he perdut el meu nivell de català", "a classe començàvem en català, però quan algú contestava en castellà, canviàvem, i així tots ho fèiem", "i un dia em vaig donar compte que ja no xerrava gens". Alumnes de l'institut de Palma Josep Sureda i Blanes han protagonitzat la campanya “Ensenya’m el català, no m’excloguis!", en què demanen als professors que no els parlin en castellà. "Em costa sentir-me part d’aquesta terra si la llengua catalana no arriba fins a mi”.
Professor, parla'm en català
Alumnes de l'institut Josep Sureda i Blanes demanen als seus docents que no els canviïn de llengua
Data de publicació: 15 de setembre de 2025
Última modificació: 15 de setembre de 2025