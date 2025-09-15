Professor, parla'm en català

Alumnes de l'institut Josep Sureda i Blanes demanen als seus docents que no els canviïn de llengua

Alumnes de l'institut Josep Sureda i Blanes
"Al nostre centre parlar català costa", "des que estic en aquest institut, he perdut el meu nivell de català", "a classe començàvem en català, però quan algú contestava en castellà, canviàvem, i així tots ho fèiem", "i un dia em vaig donar compte que ja no xerrava gens". Alumnes de l'institut de Palma Josep Sureda i Blanes han protagonitzat la campanya “Ensenya’m el català, no m’excloguis!", en què demanen als professors que no els parlin en castellà. "Em costa sentir-me part d’aquesta terra si la llengua catalana no arriba fins a mi”.

¿Els seran útils, aquestes classes de català?
Gemma Ventura Farré
