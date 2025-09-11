Aquesta Diada Nacional, defensa el català

Regalem adhesius que promouen l'ús de la llengua en col·laboració amb Adhesius pel català

Foli de cinc adhesius pel català que regalarem durant la Diada Nacional de Catalunya de 2025
Adhesius pel català és una iniciativa sense ànim de lucre que aplega artistes i entitats per crear, imprimir i distribuir adhesius en defensa de la llengua. El seu arxiu d'adhesius aplega més d'un centenar de dissenys disponibles per imprimir i enganxar.

Aquesta Diada Nacional de Catalunya, Catorze i Adhesius pel català unim forces per regalar folis d’adhesius gratuïts des de la botiga de Catorze.

El foli de 21cm per 14.8cm inclou dos adhesius històrics i tres dissenys nous, creats sense ànim de lucre pels artistes anduluplandu, undesgraciat i Pau Porta. Els lemes dels adhesius són «En català si us plau» i «Ho volem en català», per a aquells establiments o rètols que incompleixen la normativa lingüística, i «Jo parlo sempre en català», «La llengua és l'ànima d'un país» i «Vandalitza en català» per defensar la llengua allà on calgui.

Els podeu trobar gratuïtament a la botiga de Catorze, amb l'enviament a 1€. Catorze finança la impressió i la resta dels costos d'enviament dels adhesius per promoure la llengua catalana i celebrar la Diada.

Data de publicació: 11 de setembre de 2025
Última modificació: 11 de setembre de 2025
