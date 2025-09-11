Aquesta Diada Nacional, defensa el català

Adhesius pel català és una iniciativa sense ànim de lucre que aplega artistes i entitats per crear, imprimir i distribuir adhesius en defensa de la llengua. El seu arxiu d'adhesius aplega més d'un centenar de dissenys disponibles per imprimir i enganxar.
Aquesta Diada Nacional de Catalunya, Catorze i Adhesius pel català unim forces per regalar folis d’adhesius gratuïts des de la botiga de Catorze.
El foli de 21cm per 14.8cm inclou dos adhesius històrics i tres dissenys nous, creats sense ànim de lucre pels artistes anduluplandu, undesgraciat i Pau Porta. Els lemes dels adhesius són «En català si us plau» i «Ho volem en català», per a aquells establiments o rètols que incompleixen la normativa lingüística, i «Jo parlo sempre en català», «La llengua és l'ànima d'un país» i «Vandalitza en català» per defensar la llengua allà on calgui.
Els podeu trobar gratuïtament a la botiga de Catorze, amb l'enviament a 1€. Catorze finança la impressió i la resta dels costos d'enviament dels adhesius per promoure la llengua catalana i celebrar la Diada.