«Ser influencer és la meva única feina, soc autònoma»

Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut de 10.000 euros. Cèlia Llop gaudeix d’aquesta empenta i la focalitza al projecte Sabies que...?, en què descobreix tradicions d’arreu del país (com La Festa del Pi de Centelles o La Penjada del Ruc de Solsona).

1. Com definiries el teu canal? Què s’hi pot trobar?

S'hi pot trobar una petita part del que soc: ensenyo la meva vida, però no tota. Cultura, art, Barcelona, la Fatarella i jo anant amunt i avall.

2. Quan el vas crear?

Tinc Instagram diria que des dels tretze anys. La major part del canal són fotos meves, ja que sempre m'ha agradat molt la fotografia i l’edició. Després de fer-me Tik-Tok i de començar amb Cultura Jove, he rebut la confiança dels meus seguidors i he penjat cada cop més coses. I veig que de moment anem bé.

3. Què et va empènyer a crear-lo?

Unes amigues meves tenien Instagram i, segons elles, feia fotos xules i me n'havia de fer sí o sí.

4. El vius com un hobby o l’has convertit en una feina?

Intento que no perdi el sentit de hobby, però avui dia és la meva única feina. Soc treballadora autònoma, però, tot i això, intento que no perdi el sentit de fer-ho perquè m'agrada. Mai he fet cap col·laboració ni res que no vagi en concordança amb els meus ideals.

5. Quantes hores al dia hi dediques?

M'agradaria que fossin menys, però he de reconèixer que estic bastant enganxada al mòbil i que intento reduir-ne les hores. No crec que sigui bo, però es fa difícil, ja que és un passatemps i la meva feina alhora.

6. A què has hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?

A molts moments de calma. A no poder estar present amb la gent que m’envolta perquè estic enganxadíssima al mòbil.

7. Què t'agradaria aconseguir?

M'agradaria dedicar-m’hi professionalment, però no com a influencer, sinó com a comunicadora. M'agradaria no només ser "una cara bonica" i que les coses no siguin banals ni planes.

8. Per què el fas en català?

No em plantejaria mai canviar de llengua, no sé parlar en castellà, m'han sortit col·laboracions i hi he renunciat, no m’hi sentiria còmoda.

9. Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?

La part bona són els contactes que guanyes i la gent maca que et trobes pel camí i es queda. Els esdeveniments en què compten amb tu sempre són d'agrair i, sobretot, l'estima de la gent que et va coneixent i fent costat. La part més dolenta és la competència que hi ha entre creadors. No passa amb la majoria, però sempre et trobes gent que no et fa bona cara. Les situacions en què es comparen seguidors no m'agraden gens. Tampoc m’agrada la part més superficial. No m'agrada que per ser una cara visible ja no puguis tenir valor com a comunicadora. També és frustrant que per ser jove no et prenguin seriosament.

10. Quines pors tens? Quines has vençut?

Tinc por de no tenir el meu lloc dins aquest món, ja que cada cop hi ha més gent creant contingut en català. El futur em fa una mica de vertigen, però intento gaudir del moment sense capficar-m’hi massa. He vençut la por al rebuig, a no a agradar a tothom, a no estar perfecta sempre i, sobretot, d’equivocar-me.

11. Quin és el paper que ocupen els influencers en el panorama català?

Actualment i cada vegada més, fan el paper de portaveus d'algun motiu, que per a mi ja és suficient. També mantenen viu el català a les xarxes socials i el reivindiquen voluntària o involuntàriament. En el panorama català falta gent que parli del que realment li agrada. Cal que es deixi de buscar la viralitat, ja que es nota molt la diferència entre un vídeo que fas sense que t’importi i un que el fas motivat.

12. Un vídeo teu que trobis representatiu o decisiu.

Faig un seguit de vídeos a Tik-Tok que es diuen "Obsessions de la setmana", i diria que són els que més em representen, els gravo sola i soc jo al cent per cent. Pel que fa a la feina, el vídeo deMar i cel amb Cultura Jove és dels millors i el que més vaig gaudir amb diferència. I de "Sabies que...", el projecte de la beca, diria que de moment el capítol tres és el més especial.

13. Digues tres influencers que recomanaries i el motiu.

Tiraré de companys: recomano al cent per cent el projecte de la beca de l'Eudald Feliu, és increïble la seva feina. Com a contingut lifestyle, la Sara Ayter, ella és simplement perfecta. I tirant més cap a casa recomano @alegriadepoble, el Rixi diu moltes veritats i és de les persones més autèntiques que he conegut.

14. On et veus d'aquí a deu anys?

No et sabria dir on. Segur que no gaire lluny ni de casa ni de Barcelona, però segur que ballant amb les mateixes amigues de tota la vida i feliç. No sé si em podré dedicar a la comunicació en línia o no, espero que sí. Quan tenia divuit anys, només volia ser coreògrafa i al final aquí estic, qui sap si tornaré a donar mil voltes més.