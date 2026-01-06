El filòsof i teòleg Frances Torralba (Barcelona, 1967) ha guanyat el premi Josep Pla amb el llibre "Anatomia de l'esperança". Un assaig que, tal com ha dit, "és un discurs sobre l'esperança perquè tingui legitimitat intel·lectual, perquè els discursos sobre el futur normalment són apocalíptics. Perquè sense esperança és impossible viure".
En perdre el seu fill, Torralba va mantenir aquesta conversa amb Gemma Ventura:
De vegades, no estem sols, però ens en sentim. En ocasions, no ens sentim sols i, en canvi, hi estem". Ho afirmava Torralba (Barcelona, 1967) en el llibre "L'art de saber estar sol" (Pagès editors). En llegim 14 idees que ens conviden a reflexionar sobre l'experiència de conviure amb nosaltres mateixos:
El perdó mai no s'esdevé d'una manera instintiva o mecànica. És la conseqüència d'un esforç, d'un acte decidit i reiterat de la voluntat que ha estat capaç de superar l'orgull ferit. No és fàcil perdonar, però és possible". Ho escrivia al llibre "El perdó" (Pagès Editors), del qual en llegim 14 reflexions:
Aspirem a tenir més seguidors, lluitem contra el pas del temps i pensem que la nostra vida és plena perquè estem constantment ocupats. Al llibre "Món volàtil" (Columna Edicions) ens dona pistes per sobreviure a la incertesa i la inestabilitat:
"Tenim la sensació de viure desficiats, empesos per una força que no sabem d'on ve i projectats cap a un destí que tampoc no coneixem amb certesa. Mentrestant, una munió d'ocupacions i de maldecaps omplen la nostra activitat mental i emocional". Ho deia en el llibre "El sentit de la vida" (Ara Llibres). En llegim un recull de 14 idees que giren al voltant de les grans preguntes de l'existència:
«La qüestió no és quant temps vius, sinó què en fas», deia en aquesta entrevista:
