Francesc Torralba, premi Josep Pla

El filòsof i teòleg ha guanyat aquest guardó amb el llibre ‘Anatomia de l'esperança’

Premi Josep Pla. Foto: Grup 62
Premi Josep Pla. Foto: Grup 62

El filòsof i teòleg Frances Torralba (Barcelona, 1967) ha guanyat el premi Josep Pla amb el llibre "Anatomia de l'esperança". Un assaig que, tal com ha dit, "és un discurs sobre l'esperança perquè tingui legitimitat intel·lectual, perquè els discursos sobre el futur normalment són apocalíptics. Perquè sense esperança és impossible viure".

Mentre esperem la publicació del llibre, que sortirà el 4 de febrer, us oferim un recull de les entrevistes i articles que hem dedicat al Francesc Torralba.

En perdre el seu fill, Torralba va mantenir aquesta conversa amb Gemma Ventura:

Francesc Torralba. Foto: francesctorralba.com
Artesans del temps
Francesc Torralba: «El meu fill ja no hi serà mai més, però jo tampoc seré mai més qui era abans»
Gemma Ventura Farré

De vegades, no estem sols, però ens en sentim. En ocasions, no ens sentim sols i, en canvi, hi estem". Ho afirmava Torralba (Barcelona, 1967) en el llibre "L'art de saber estar sol" (Pagès editors). En llegim 14 idees que ens conviden a reflexionar sobre l'experiència de conviure amb nosaltres mateixos:

Foto: Curated Lifestyle
Tast editorial
L'art de saber estar sol
Redacció

El perdó mai no s'esdevé d'una manera instintiva o mecànica. És la conseqüència d'un esforç, d'un acte decidit i reiterat de la voluntat que ha estat capaç de superar l'orgull ferit. No és fàcil perdonar, però és possible". Ho escrivia al llibre "El perdó" (Pagès Editors), del qual en llegim 14 reflexions:

Francesc Torralba
Tast editorial
El perdó segons Francesc Torralba
Redacció

Aspirem a tenir més seguidors, lluitem contra el pas del temps i pensem que la nostra vida és plena perquè estem constantment ocupats. Al llibre "Món volàtil" (Columna Edicions) ens dona pistes per sobreviure a la incertesa i la inestabilitat:

Foto. Catorze
Tast editorial
El fracàs, la paraula prohibida
Redacció

"Tenim la sensació de viure desficiats, empesos per una força que no sabem d'on ve i projectats cap a un destí que tampoc no coneixem amb certesa. Mentrestant, una munió d'ocupacions i de maldecaps omplen la nostra activitat mental i emocional". Ho deia en el llibre "El sentit de la vida" (Ara Llibres). En llegim un recull de 14 idees que giren al voltant de les grans preguntes de l'existència:

1200_1491933389911016819_6a954a24f7_o
Tast editorial
El sentit de la vida
Redacció

 «La qüestió no és quant temps vius, sinó què en fas», deia en aquesta entrevista:

1200_1505234683foto_francesc_torralba_009_1
Més que paraules
Francesc Torralba: «El sentit de la vida te l'has de construir sempre tu»
Gemma Ventura Farré

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions.

Data de publicació: 06 de gener de 2026
Última modificació: 06 de gener de 2026
