Aixequem el teló del Petit Romea

Entrar en un teatre per primera vegada és un moment únic i irrepetible: els artistes que hi ha sobre l’escenari i les persones que acompanyen els infants teixeixen un fil invisible que porta a somiar ben alt i imaginar fins a l’infinit. Les arts escèniques són una eina màgica per descobrir, aprendre i emocionar-se a qualsevol edat. Què millor que gaudir-ne en família?

El Teatre Romea i Viu el Teatre presenten la nova temporada del Petit Romea, una programació d’espectacles per a infants de 0 a 12 anys de famílies i escoles que volen despertar noves mirades a petits i grans parlant sobre solidaritat, records, egoisme, emocions, immigració, el pas del temps, l’entorn i la fragilitat de la memòria. La nova temporada començarà amb una gran festa, que servirà per aixecar el teló i passarà el testimoni a tots aquests espectacles.



Queralt Albinyana i Jordi Llordella a HOP! Foto: Viu el Teatre

Laika, de Xirriquiteula Teatre.

A partir de 4 anys, 27 de novembre, 12:30 h.

Aquest és l’espectacle inaugural de presentació de la nova temporada del Petit Romea, fet en el marc de la Festa de Viu el Teatre. La Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers de la gelada ciutat de Moscou i no s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins la nau Sputnik II i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. Premi Max 2021 com a millor espectacle per a públic familiar.



Hop! Històries d’objectes perduts, amb Queralt Albinyana i Jordi Llordella.

De 2 a 10 anys, del 3 de desembre de 2022 al 22 de gener de 2023.

Els records d’infància ens desperten emocions i ens fan sentir emocions que semblaven enterrades. A HOP!, dues persones es retroben i comparteixen un viatge amb els espectadors a través d’objectes per explorar diferents històries de família, amistat, pèrdua i també felicitat on juguen els records i la imaginació.



El conte de Nadal i la Sra. Scrooge, de Juanjo Marín, Gisela Juanet i Andreu Banús.

A partir de 5 anys, del 28 al 30 de desembre de 2022.

La tradicional història de Charles Dickens es transforma en aquesta versió teatral que compta amb una Sra. Scrooge terrible i entranyable, inesperades intervencions de personatges d’altres contes, esbojarrats números musicals en directe… L’amor, l’avarícia, la pèrdua, el pas del temps i la importància de la família en una posada en escena única on tot és possible amb direcció i música de Juanjo Marín i la interpretació de Montse Alcoberro.

Montse Alcoberro és la Sra. Scrooge



La llàntia meravellosa, de Festuc Teatre.

A partir de 3 anys, 4 i 5 de febrer de 2023.

La protagonista és una nena que té un únic desig: que la mare es curi d’una malaltia molt greu que pateix. Aquest desig, però, no es pot complir, ja que el geni meravellós només pot concedir desitjos a la persona que ha trobat la llàntia i ell és capaç de donar riquesa, bellesa, poder o fama, però es troba a una nena que no vol cap d’aquestes coses. Per a què serveix una llàntia meravellosa, doncs? Un espectacle de teatre, titelles i actors sobre com es transformen els desitjos i els somnis a mesura que ens anem fent grans o canvien les nostres circumstàncies.



JOJO, de Borja Ytuquepintas.

A partir de 5 anys, 12 i 26 de febrer de 2023.

Una aventura feta amb sorra i titelles. Sense text però amb una música, composta especialment per a l’espectacle i interpretada en directe, que acaba de donar forma a aquesta proposta sobre com de tossuda pot arribar a ser la natura i quant pot arribar a suportar un ésser viu per continuar estant viu. El nom de JOJO és un homenatge a la memòria del primer orangutan que va ser rescatat del seu captiveri, i que va significar l’inici del projecte Internacional Animal Rescue.



Alma, de Labú teatre.

De 2 a 8 anys, 12 i 19 de març de 2023.

Un viatge poètic i sensorial a través de la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern, cadascun amb una ànima pròpia, que prendrà forma a través dels objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista. Colors, textures, sensacions i sons per portar els espectadors a viure el pas del temps durant les quatre estacions de l’any imaginades a l’escenari.



La casa del abuelo, de La Rous.

A partir de 5 anys, 26 de març de 2023.

Un avi viu immers en una rutina: es renta a la mateixa hora, esmorza a la mateixa hora, passeja a la mateixa hora. Un dia, les cames decideixen deixar de caminar i, a poc a poc, es va apagant i, finalment, se’n va per sempre. Els que queden, construeixen una casa molt a prop seu perquè no se senti sol i, obrint i tancant calaixos, el recorden amb afecte a través de la màgia d’un escriptori que recull el que va ser la seva vida. Una història perquè els infants comprenguin que els que se’n van, no moren del tot mentre els qui els van estimar els recorden.