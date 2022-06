El Grec torna a casa

El faune torna a la cartelleria del Festival Grec 2022, obra de Realmente Bravo

Després de viatjar i posar-se a la pell d’altres indrets del món durant les darreres cinc edicions –passant per la Grècia mediterrània, el continent asiàtic, un viatge des d’Austràlia fins a Nova York, l’Amèrica Llatina i l’Àfrica–, el Festival Grec torna a casa. Del 29 de juny fins al 27 de juliol, el festival vol actuar com a impulsor de la pròxima temporada teatral i programa fins a 86 espectacles de teatre, dansa, música, cinema, circ i propostes híbrides per desvetllar, difondre i potenciar el talent artístic més proper.

Amb tot, i després de dos anys en què la programació internacional s’ha vist afectada per les restriccions, el Grec reprendrà el fil de la seva llarga trajectòria per continuar sent una finestra oberta el món i recollirà el testimoni de l’actualitat i portarà a l’escena temes que ens preocupen com la democràcia, la violència racial, els feixismes, els refugiats, les identitats sexuals o el relat de la vida en països comunistes. A més, conscient que per avançar cap al futur cal conèixer el passat, el Grec fa una mirada als clàssics en algunes de les seves propostes i rebla la tornada a casa, una picada d’ullet a la pròpia història, recuperant la imatge del Faune de les nits d’estiu a la cartelleria del festival.

La ballarina i coreògrafa Lali Ayguadé presenta l’espectacle Runa al Mercat de les Flors. Foto: Nicolas Clausen



Creadors de casa, aliances de proximitat

El Grec aposta per la coproducció amb el sector públic i privat de la ciutat, una fórmula que nodreix la programació d’obres de dramaturgs catalans com Fàtima, de Jordi Prat i Coll (Teatre Lliure); Quant temps em queda, de Marta Buchaca (Teatre Goya); Immunitat, de Jordi Casanovas (La Villaroel); i Al final, les visions, de Llàtzer Garcia (Beckett). Gràcies a la primera convocatòria d’On el teatre batega, veuen la llum espectacles de coproducció amb sales de proximitat com el de Sílvia Navarro (Flyhard) i Marc Rossich (Atrium-Akademia). En dansa hi ha produccions de peces de Lali Ayguadé, Nazareth Panadero, Albert Quesada o els premis de l’Institut del Teatre Maria Jurado i Nico Jongen; en circ la Cia Vöel o Psirc, i en familiar La Baldufa, Sr. Serrano, Aracaladanza o Thomas Noone.

L’aposta pel talent local es fa visible també a la programació musical d’enguany, que vol marcar una línia artística pròpia incentivant les col·laboracions i les propostes produïdes o provocades pel festival. El Teatre Grec acollirà Roger Mas i el directe del seu últim treball, Totes les flors, on comptarà amb artistes convidats; la presentació de l’últim disc de Sisa; i Els Pets, encara mai programats en aquell espai, amb el seu recent 1963. A aquestes propostes s’hi sumen les Músiques en Paral·lel, que comptarà amb les barcelonines Tarta Relena, el duet galaicocatalà Los Sara Fontan i les occitanes Cocanha col·laborant en un nou espectacle; la cantautora Gemma Humet, Lucas Bun i el flamenc i els sons urbans i electrònics de Rocío Márquez & Bronquio.

Les millors propostes internacionals

El Grec aixecarà el teló el 29 de juny amb la Nederlands Dans Theater – NDT 1, una de les companyies de dansa més prestigioses d’Europa, que obrirà amb un programa de tres coreografies, una mostra del treball de tres generacions de creadores, que també es podran veure l’endemà, 30 de juny. La programació internacional de la 46a edició del festival inclou noms com El Conde de Torrefiel, que presenta Una imagen interior al Lliure de Montjuïc, l’En trànsit d’Amir Reza Koohestani que aterra a Barcelona per primer cop, la reinterpretació en viu d’un àlbum de folk enregistrat l’any 1965 en una presó de Texas que fa Wooster group, Marlene Montero Freitas i la seva performance Idiota o la proposta híbrida de Phia Ménard sobre els mites d’Europa i la seva realitat actual.

La mirada a Europa del festival també té mirada musical: una nit amb la chanson de Jane Birkin i una altra de fado amb Cuca Roseta i el gran cantant Camané amb Mario Laginha. Podeu consultar tots els espectacles internacionals aquí.



El Grec, creant noves connexions

Enguany el Grec acull diverses iniciatives que sorgeixen perquè han estat provocades i estimulades amb la finalitat d’aconseguir connexions insòlites, associacions que no haguessin sorgit sense la intervenció del festival. És el cas de Seises, espectacle que oferirà el ballarí i coreògraf de flamenc Israel Galván i l’Escolania de Montserrat (col·labració amb Fira Mediterrània de Manresa), l’aliança entre el portuguès Salvador Sobral i el pianista Marco Mezquida; l’espectacle del coreògraf Pere Faura com a director d’escena del Rèquiem de Mozart que cantarà l’Orfeó Català o el de la col·laboració de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), que no actuava al Teatre Grec des de 1991, amb l’artista visual Alba G. Corral.

Per als amants dels musicals, el Grec presenta l’estrena absoluta d’una creació digital amb el protagonisme de la gran actriu de musicals Alice Ripley. Immersive Next to normal, una proposta sorprenent i innovadora per viure des de dins Next To Normal, de Brian Yorkey i Tom Kitt, que ja té prevista una gira mundial i en la qual col·laboren el duet local de creadors d’arts digitals Desilence.







Podeu consultar la programació completa del Grec Festival de Barcelona 2022 en aquest enllaç.