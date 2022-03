Stephen Hawking: «El futur és a l’espai»

El físic, astrofísic, cosmòleg i divulgador científic Stephen Hawking va néixer a Oxford el 8 de gener del 1942, justament tres-cents anys després de la mort de Galileo Galilei, i va morir el 14 de març del 2018, als 76 anys, el mateix dia del naixement d’Albert Einstein. L’esclerosi lateral amiotròfica de progressió lenta que patia i que el mantenia paralitzat no li va impedir ser un dels grans experts en l’estudi de l’univers. En aquesta conferència de deu minuts, pronunciada el febrer del 2008, exposa les grans preguntes que es plantejava i el que considerava l’únic futur possible per a la salvació de la humanitat.









1. No hi ha res més gran ni més vell que l’univers. Les grans preguntes que em plantejo són: 1) d’on venim?, 2) com es va crear l’univers?, 3) estem sols a l’univers?, 4) hi ha vida extraterrestre? i 5) quin és el futur de la raça humana?



2. L’univers va començar amb el Big Bang fa quinze mil milions d’anys. L’univers es va poder crear a si mateix del no-res de forma espontània.



3. Creiem que la vida va sorgir a la Terra també de forma espontània.



4. És possible que sorgeixi vida en altres planetes amb les condicions adequades, i sembla que n’hi ha molts a la nostra galàxia.



5. Tenim fòssils d’algues que daten de fa 3.500 milions d’anys. La Terra es va formar fa 4.600 milions d’anys, i la temperatura probablement era massa alta durant els primers 500 milions d’anys. La probabilitat que aparegués vida a la Terra era alta. Si hagués estat baixa, hauria necessitat més milions d’anys per aparèixer.



6. Sembla que no hem estat visitats per extraterrestres. Els OVNIS només els veuen els sonats. Sembla doncs que no hi ha civilitzacions extraterrestres en la nostra etapa d’evolució.



7. Si som els únics éssers intel·ligents de la galàxia, hem de garantir que sobreviurem i continuarem existint.



8. Estem entrant en una etapa cada cop més perillosa de la nostra història. La nostra població i l’ús dels recursos no renovables del planeta Terra estan creixent exponencialment, com també la nostra habilitat tècnica de modificar el medi ambient per a bé i per a mal.



9. Però el nostre codi genètic encara transmet instints egoistes i agressius que van ser un avantatge per sobreviure en el passat.



10. Serà molt difícil evitar el desastre en els pròxims cent anys, i no parlem dels pròxims mil o un milió d’anys.



11. La nostra única possibilitat de sobreviure a llarg termini és no romandre amagats en el planeta Terra, sinó expandir-nos cap a l’espai.



12. Si volem viure més enllà de cent anys més, el nostre futur és a l’espai. Per això estic a favor dels vols espacials tripulats per persones.



13. Tota la vida he buscat comprendre l’univers. He tingut molta sort, perquè la meva discapacitat no ha estat un obstacle seriós per poder plantejar i respondre aquestes preguntes. En realitat, és probable que m’hagi donat més temps que a la majoria de la gent per dedicar-me a perseguir el coneixement.



14. El nostre objectiu final és formular una teoria completa de l’univers, i estem progressant molt en aquest sentit.