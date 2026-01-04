La poeta i bibliotecària Zoraida Burgos va néixer a Tortosa el 10 de març del 1933 i ha mort als 92 anys el 4 de gener del 2025. Recordem una de les escriptores més importants de la generació tortosina de la postguerra llegint-ne aquest poema:
Terres d'aigua
Al centre exacte, entre passat i futur,
el matí, llum incerta, es desfulla, tèrbol.
Els cims perfilen horitzons en fràgil treva,
res no assetja les el·lipses mòbils de les aus.
El vent, sense entrebancs, llissa
sobre els espills quadriculats del delta.
Vora el riu un llampec bada el repòs,
s'enceten alfabets d'arena entre les canyes.
La mar, avenc, oculta transparències.
Sota el pes de l'aigua la veu emmudeix
i el silenci oneja entre les algues:
amb un gest de la mà s'inicien diàlegs,
i és llenguatge i singlada i governall.
La pinassa s'encén en aromes arcaiques,
desclouen, tan sols cendra,
la clau submergida dels records.
A les fosques fondàries de molsa, al barranc,
es glacen els sentits
i la memòria.
Cau el sol en equívoc comiat. I és foc.
S'allarga l'ombra pesant de les muntanyes
sobre una terra assecada i estèril.
La lluna plena definirà la imatge fictícia
d'uns camps ofegats, nit, enlluernat miratge.