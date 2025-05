Ai mare! (Poema sospirat)

Ai, mare! tota la vida esperant.

Tota la vida estalviant.

Un duret aquí, una pesseteta allà,

la costura, el punt i mig…,

tota la vida esperant.

Com una xiqueta somia

el somni de fer-se gran

i aquest somni mai li arriba.

Ai, mare! Tota la vida esperant.

I encenent aquella llàntia

i nant a veure aquell sant,

el curandero, la xacra

de la carta l’Esprit Sant.

I aquelles espelmetes

que t’anaven rosegant.

¿Que no ho saps que la vida

és un torrent de plujat

que cal xuclar l’aigua que arriba

abans que no hagi passat?

Ai, mare! La torrentera

sembla que s’ha eixugat.

El canastell que portaves

jeu a la riba deixat.

Però, ¿què és el que volies

veure per aquí passar?

Una vida, les fruiteres

i la boira al baixar

entre gents que corren sempre

i no saben pas on van.

Però, ¿què és el que esperares

durant tants i tants llargs anys?

Ai, mare! Xiqueta meua,

tota la vida esperant.