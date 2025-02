Juga amb els gegants i les bèsties de Barcelona

Una forma d'aprendre d'on venim és jugant. Després de l'èxit que van tenir els Gegants i les gegantes de Barcelona i Bestiari de Barcelona, ara n'ha arribat la segona edició. Escrits per Nico Alonso, il·lustrats per Laia Berloso, i publicats per Barcelona Llibres amb la col·laboració de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament dins la col·lecció Barcelona Beceroles, són una oportunitat ben divertida per aprendre a reconèixer i a estimar les nostres arrels i tradicions. De maneres de gaudir-ho, n'ofereix moltíssimes: ja sigui pintant les trenta-dues bèsties i muntant-les en 3D, com vestint amb uns retallables els gegants i les gegantes.

Els gegants i les gegantes de Barcelona

Per què cada barri en té uns de diferents? A qui represeten? Què volen dir els seus vestits? En aquesta publicació hi trobareu aquesta informació i molta més d'un total de 52 gegants i gegantes de la nostra ciutat. A més a més, hi ha les figures desvestides i preparades perquè les retalli la canalla; així com els vestits, barrets i complements per poder-les guarnir com cal. Aquests dibuixos estan acompanyats d’un llibret que explica curiositats, anècdotes i molts detalls de les figures. Per no perdre cap peça, tot el material es desa dins una carpeta. Us oferim un tast del llibre: quan parlen dels gegants de la ciutat: d'una banda, de Jaume I i Violant d'Hongria, i d'altra, de la gegantona Laia:

El rei Jaume I, la reina Violant d'Hongria i la gegantona Laia

"El rei Jaume I i la reina Violant d'Hongria són la parella de gegants de l'Ajuntament de Barcelona i els més antics d'Europa. Al llarg dels segles han canviat moltes vegades d'imatge i de vesturari. Els vestits actuals els van estrenat fa pocs anys, i s'assemblen molt als que duien els reis i reines a l'edat mitjana. Ella va ben enjoiada: a la mà hi porta un moirall amb un plànol d'Europa i Barcelona al centre, al dit hi llueix un anell amb el dibuix de les illes de cases de l'Eixample i al pit hi té un collaret on s'hi llegeix "Barcelona". Per la seva banda, ell duu una capa molt llarga, porta el ceptre reial a la mà i al cinturó hi té un punyal. Per tot el vestit i a les joies s'hi poden veure la Creu de Sant Jordi i les quatre barres, símbols de la nostra ciutat. Tots dos surten per les Festes de Santa Eulàlia, per Corpus i per la Mercè, i sempre van acompanyats dels Capgrossos Macers. Quan no desfilen, els Gegants de la Ciutat són al Palau de la Virreina. Els heu anat a veure alguna vegada?"

"Amb la idea de trobar una figura que representés les Festes de Santa Eulàlia, la Festa Major d'hivern de la ciutat, l'Ajuntament va encarregar la construcció d'una nova gegantona. Es va decidir que la figura sorgida del cartell de les festes de l'any anterior, a partr d'un dibuix de Carme Solé Vendrell, i va agradar molt a tothom. La Laia és una nena barcelonina, valentina i lluitadora. Diu la llegenda que vivia a Sarrià fa uns dos mil anys i que es va endrontar als poderosos romans per defensar les seves creences, Per això la van torturar amb tretze martiris, tants com anys tenia. Aquesta barcelonina va quedar en el record de tots els veïns i veïnes de la ciutat, i es va convertir en la patrona de Barcelona. Així, cap al 12 de febrer, la ciutat es transforma i celebra la Festa Major d'hivern en honor seu. A les mans hi porta una palma, símbol dels martiris que va patir, i una creu en forma d'aspa, on diuen que la van matar. Va vestida amb els colors tradicionals de la santa i al cap hi té una corona de flors. Heu vist quina cara més simpàtica que té?"

A més a més, trobareu la història i curiositats de tots aquests gegants i gegantes: el Pi, Santa Maria del Mar, Laia, Crespinella, la Barceloneta, la Plaça Nova, el Raval, Sant Jaume, Sant Pere de les Puel·les, l'Esquerra de l'Eixample, la Dreta de l'Eixample, la Sagrada Família, Sant Antoni, la Marina, el Poble-sec, Sants, Sarrià, Fundació Aspasim, la Vila de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, la Sagrera, Sant Andreu del Palomar, la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, el Clot, el Poblenou i la Verneda de Sant Martí.

Les bèsties de Barcelona

Qui són aquestes bèsties que omplen els carrers de Barcelona per les festes majors de la ciutat i els seus barris? D’on surten els dracs, les àligues, els lleons, els bous i les mulasses? Quant pesen? Tot això i moltes coses més les podreu resoldre amb aquest llibre-joc del bestiari de Barcelona. Hi trobareu 32 bèsties de la ciutat preparades perquè us divertiu una bona estona. A la carpeta hi trobareu un bloc amb les bèsties per poder-les pintar. A més, les vuit bèsties del Seguici Popular es presenten en cartró per poder-les muntar en 3D i jugar-hi. També trobareu en un llibret tots els detalls de la història de les bèsties. Us oferim el fragment del llibret en què explica què és el Bestiari Històric:

"L'origen de les bèsties de les nostres festes es remunta a fa més de sis-cents anys, quan Barcelona s'omplia d'animals fantàstics i de representacions espectaculars durant la festa del Corpus. Les figures inicials es van anar perdent amb el pas dels anys, però es van acabar recuperant gràcies a l'esforç de moltes entitats. El conjunt d'aquestes figures amb tants anys d'història es coneix com el Bestiari Històric de Barcelona i està format per l'Àliga, el Lleó, la Mulassa, el Bou, el Drac, la Víbria, la Tarasca i els Cavallets Cotoners".

A banda del bestiari que és propi de Barcelona, també hi trobareu totes aquestes bèsties explicades: el dofí del Casc Antic, el drac Farfolla de la Sagrada Família, la Porca de Sant Antoni, el Gat Sirius del Poble-sec, el Mussol Xot de Sants, el Boc Aegis de Can Rosés, el Drac Guardià de les Corts, el Drac de Sarrià, el Drac Gaudiamus del Coll, l'Àliga de Gràcia, l'Atzeries de Gràcia, el Drac de Gràcia, el Mosquit Tigre de Can Baró, el Drac Capallà d'Horta - el Carmel, la Dragona Meri de les Guineueta, el Drac Baró de Nou Barris, la Gata Bímbia de la Trinitat Nova, el Drac Muntanàs del Bon Pastor, la Sagresaure de la Sagrera, al Ca Cèrber Bretolàs de Sant Andreu, el Follet Nébula de la Trinitat Vella, el Tolc del Clot, el Fènix del Poblenou i l'Espiadimonis de Sant Martí.

