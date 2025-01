Si creus que hi soc és el títol de l'antologia de la poeta Cèlia Sànchez-Mústich (Barcelona, 1974). Publicada per Pagès Editors, recull poemes seus del 1989 fins al 2021 que parlen de la magnitud de l'experiència humana. Tal com diu Sònia Moll a l'epíleg, "La poesia de la Cèlia, que insisteixo a definir com a lliure, és també desvetlladora i desveladora: desvetlladora, perquè ens desvetlla, ens desperta de l’estat letàrgic de no voler endinsar-nos gaire en tot allò de la vida que ens ve gran (la mort, l’angoixa, l’absència, l’oblit, la ràbia…); i desveladora, perquè aparta el vel que no ens permetia veure l’amor, la mort, el desig, el dol i l’absència des d’altres llocs, des d’altres miradors. Cadascun dels poemes d’aquesta antologia formen un ventall de prismes diferents que ens il·luminen, en el sentit epifànic del terme, perquè ens revelen aspectes de l’experiència humana als quals no havíem pogut accedir abans." Us n'oferim un poema:

Cadena

Com el gos que pressent l’atac epilèptic de l’amo

i li borda perquè jegui o mossegui un tou de roba.

Així, déu meu, t’alerto, quan ets a punt de caure.

Jo soc el teu gos, com soc déu per al meu gos,

com qui sap si tu ets el gos d’un altre déu

que potser mai no cau inconscient i convuls.

Borda-li que et salvi, i a mi, i al meu cadell,

que no es perdi ni una anella de cap de les cadenes

que entrelliguen els éssers. Perquè avui respiro l’aire

dels nens de claveguera, i un dolor vagabund

esgarrapa el meu cos que és la tomba de l’amo.

