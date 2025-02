"La Joana estava afectada de la síndrome de Rubinstein-Taybe, una deficiència alhora física i psíquica que implicava problemes motors que l’obligaven a utilitzar crosses i cadira de rodes. Ella va comprendre que el seu benestar depenia de l’afecte dels que l’envoltaven i va aprendre molt aviat que l’afecte genera més afecte. De la vida de la Joana parlen molts poemes estesos per la meva obra." Joan Margarit (Segarra, 11 de maig del 1938 - San Just Desvern, 16 de febrer del 2021) al llibre Joana (publicat per Proa) va parlar dels últims vuit mesos de la vida de la seva filla. Us n'oferim un poema:

Cançó de bressol

Dorm, Joana. Que el Loverman fosc, tràgic,

d’aquell saxo soprano

del teu germà al consol de Montjuïc

t’acompanyi durant l’eternitat

pels camins que tan bé coneix la música.

Dorm, Joana.

I si pot ser no oblidis els teus anys

en el niu que has deixat dins de nosaltres.

Envellirem guardant tots els colors

que van lluir als teus ulls.

Dorm, Joana. Aquesta és casa nostra,

tot està il·luminat pel teu somriure.

És un tranquil silenci on esperem

arrodonir les pedres del dolor

perquè tot el que fores sigui música,

la música que empleni el nostre hivern.