Carles Rebassa: «Hem de tenir una legislació que faci que el català sigui imprescindible per viure als Països Catalans»

En la 75a Nit de les Lletres Catalanes, Carles Rebassa (Palma, 1977) ha guanyat el 66è Premi Sant Jordi de novel·la amb Prometeu de mil maneres, que serà coeditada per Òmnium i Univers. El seu discurs ha estat un dels més destacats:
«Nosaltres som aquí perquè tenim llengua, perquè tenim aquesta llengua. Si en tinguéssim una altra, no hi seríem. Seríem altres coses, però no això i aquí, ara i aquí. Sense llengua no hi ha ni país, ni llibres, ni projectes, ni rondalles, ni estratègies, ni res. Ja en podem fer, de grans propòsits, però sense el català nosaltres no hi som. La resta són mentides del temps de la moixa coixa i els nostres enemics això ho saben de fa molt de temps. Cal que ens defensem dels atacs continuats que rebem per ser qui som, als jutjats i al carrer, al Senat i al Parlament, a l'escola, al metge i al cafè. El futur del català també depèn de nosaltres, Carme Junyent, i tant que sí. Però no tan sols de nosaltres, ni discursos apocalíptics, ni mentides bilingüistes, ni racistes, ni franquistes que ens acusen de racistes, ni pactes autonòmics per la llengua.
»Hem de tenir una legislació que faci que el català sigui imprescindible per viure als Països Catalans. Imprescindible per viure als Països Catalans. I això els virreis i els titelles que ens governen no ho faran possible mai. Això tan sols ho podem fer possible nosaltres si ens tornam a determinar, com vam fer fa nou anys, abans que porucs, mesells i traïdors ens deixessin amb el cul a l'aire. Tornem-hi, doncs. I per acabar, atès el moment que vivim i pel que fa a la guerra, com deia Guillem d'Efak: "I que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre germans". Però després hi va afegir: "I que si hi torna a haver guerra, la guanyam els catalans". Salut i gràcies.»
🔴 Carles Rebassa guanya el Premi Sant Jordi de novel·la per Prometeu de les mil maneres:— 3Cat (@som3cat) March 14, 2026
