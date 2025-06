Ha arrencat una nova edició de la Setmana Internacional dels Arxius (SIA), que s’allargarà fins diumenge 15 de juny. Enguany, en el marc de la SIA, el Departament de Cultura presenta el projecte Catalunya país d’arxius, documents que fan Europa . La iniciativa consta de dues parts: per una banda, d'una programació específica d'activitats fins a finals d’any i, per l’altra, la publicació d’un nou web interactiu. Aquest permetrà explorar com Catalunya ha participat en la construcció d’Europa mitjançant la consulta de més de 1.000 documents, custodiats en els nostres arxius.

Des d’ara i fins a la celebració del Congrés Internacional d’Arxius de l’ICA que tindrà lloc a Barcelona, a finals d’octubre, el projecte Catalunya país d’arxius, documents que fan Europa mostrarà a la ciutadania, a través del patrimoni documental, com Catalunya ha participat en la construcció de l’Europa actual. El Congrés reunirà a més de 2.500 professionals de l’arxivística i la gestió documental d’arreu del món sota el lema ‘Coneixent passats, creant futurs’

Des del Departament de Cultura es vol difondre com el territori català s’ha sumat al llarg de la història als diferents esdeveniments polítics, socials i econòmics europeus i de quina manera hi ha influït, mostrant algunes de les iniciatives, projectes i col·laboracions que s’han dut a terme al llarg dels anys.

A més, enguany, coincidint amb l’inici de la Setmana Internacional dels Arxius, el pròxim 7 de juny, tindrà lloc a Cervera la jornada inaugural de la commemoració del 50è aniversari de la mort, d'Agustí Duran i Sanpere. L’acte, presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i pel paer en cap de Cervera, donarà el tret de sortida a un any d’activitats dedicades a posar en valor la figura d’aquest personatge clau en la gestió del patrimoni cultural català durant la primera meitat del segle XX.

Agustí Duran i Sanpere va destacar com a arxiver, historiador, arqueòleg, museòleg i antropòleg, però sobretot com a impulsor del sistema de patrimoni cultural de la ciutat de Barcelona. Una de les seves contribucions més rellevants va ser la tasca de salvaguarda dels arxius catalans durant la Guerra Civil, des del Departament de Cultura.

Activitats als arxius de Catalunya

Les activitats divulgatives que s’han organitzat des dels arxius ajudaran a mostrar a la ciutadania la riquesa documental i, per tant, històrica, que hi ha als arxius catalans. Destaquen exposicions, conferències, visites guiades i jornades de portes obertes. El gruix d’activitats tindrà lloc durant la Setmana Internacional dels Arxius, del 9 al 15 de juny, i durant la celebració del Congrés Internacional de l’ICA a Barcelona del 27 al 30 d’octubre.

La Setmana Internacional dels Arxius és un esdeveniment promogut pel Consell Internacional d’Arxius (ICA) que se celebra arreu del món amb motiu del Dia Internacional dels Arxius (9 de juny) per conscienciar a la ciutadania sobre la important acció social que desenvolupen els arxius.

En aquest context, des de la Direcció General del Patrimoni Cultural s’impulsa FLAIX, la nova revista digital trimestral adreçada a la comunitat professional dels arxius i la gestió documental de Catalunya, a més d’altres àmbits professionals relacionats. La iniciativa s’emmarca en la línia d’informació sobre projectes innovadors de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental i en el desplegament del Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya. Arxius 2030.

L’ Arxiu Nacional de Catalunya organitza diverses propostes obertes al públic per commemorar aquesta efemèride. El divendres 6 de juny tindrà lloc la inauguració de l’exposició “Transmet TRANSICIÓ. Carlos Bosch 1976-1981”, una mostra que recupera seixanta imatges originals i eloqüents dels anys de la Transició democràtica. Aquesta exposició s’inscriu en el marc del Festival Lumínic de Fotografia de Sant Cugat del Vallès.

El dimecres 11 de juny es durà a terme el taller “L’alquímia en la cal·ligrafia”, conduït per la conservadora-restauradora Ariadna Queralt, una activitat pensada per a tots els públics que permetrà experimentar amb l’escriptura medieval tot practicant la cal·ligrafia amb càlam i tinta elaborada seguint una recepta històrica.

Finalment, el dissabte 14 de juny, l’ANC proposa Fake a l’Arxiu. Un enigma a mida real , una representació teatral participativa a càrrec del grup Mira-sol Teatre, que convida el públic a resoldre un misteri relacionat amb la falsificació d’un document fotogràfic dins de l’arxiu i a descobrir el mòbil del crim.

Com cada any, la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) participa activament en la Setmana Internacional dels Arxius. Sota el lema Catalunya, país d’arxius. Documents que fan Europa, s’han programat activitats arreu del territori.

Un dels actes més destacats serà l’ingrés del fons documental de l’antiga Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (ENHER) a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça el dia 6 de juny.

El dia 9 de juny, l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric inaugurarà l’ exposició itinerant “Dona i justícia: de l’estat liberal al franquisme en documents del Vallès Occidenta l” , que s’acompanyarà de la conferència “Les brides del silenci: dona, justícia i art”. El mateix dia, a l’Auditori del Tívoli del Vendrell, tindrà lloc la presentació del llibre “Benvingut Socias Mercadé (el Vendrell, 1877-1952). Motets i cançons del seu llegat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès” , obra de Lluís Sintes Mercadal, una activitat que es complementarà amb un concert de veu i piano.

L’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, se suma a la Setmana Internacional dels Arxius a través de la xerrada-taller impartida per la conservadora i restauradora de documents gràfics, Ariadna Queralt, que es realitzarà el 9 i 10 de juny a la sala de consulta de l’Arxiu.

El 12 de juny, l’Arxiu Històric de Tarragona obrirà al públic l’ exposició “El món dels Castellarnau” , dedicada a una nissaga familiar de gran rellevància a la història de Catalunya, amb una conferència inaugural a càrrec de Xavier Nubiola de Castellarnau sota el títol “Els Castellarnau, 1000 anys d’història d’una família catalana”. El mateix dia, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, a les 19 h, inaugura l’exposició “En fa 60 dels 60” , que mostra el viatge dels conjunts musicals de l’Anoia des d’un to més aviat gris fins a un to psicodèlic ple de colors, una dècada de somnis de llibertat i igualtat.

Durant tota la setmana, del 6 al 13 de juny, l’Arxiu Comarcal de la Segarra oferirà el taller teòric-pràctic “Llibres antics, escriptures estranyes, vides recuperades” .

Totes les activitats es poden consultar en l’agenda en línia que ha habilitat el Departament de Cultura.

Nou web interactiu

El nou web interactiu, que estarà disponible a partir del 10 de juny, permetrà explorar com Catalunya ha participat en la construcció d’Europa mitjançant la consulta de més de 1.000 documents. La documentació original, digitalitzada en alta resolució per facilitar-ne la consulta en línia, va des dels inicis del segle IX —amb l’Homiliari de Sant Gregori— fins a l’any 2024 —amb el llibre d’actes de l’associació Foment Hortenc.

La documentació procedeix d’un centenar d’arxius de la Generalitat, municipals, universitaris, eclesiàstics, judicials i també d’associacions privades, com ara l’Àmbit Cultural de Benedictines.

L’interès que ha generat la publicació d’aquest web entre els arxius catalans ha donat com a resultat una gran aportació de documents. Per aquest motiu, la publicació dels documents es farà en dues fases: una durant la Setmana Internacional dels Arxius i l’altra durant els mesos d’estiu.

En aquesta primera etapa també es publicarà un cercador de documents, un mapa de Catalunya amb les dades de cada arxiu participant, una selecció dels documents més destacats, i un darrer apartat en el qual es situaran els documents en l’espai i el temps per tal de presentar-los d’una manera amena i atractiva. Mitjançant una navegació intuïtiva dins de cada document, en aquest darrer apartat es narraran històries vinculades al govern, l’economia, els conflictes socials i la vida quotidiana, entre altres.

En una segona fase es publicaran també noves seccions com una línia del temps i una selecció de documents directament vinculats amb els valors de la societat europea. Entre aquests testimonis hi ha documents cèlebres com ara la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486) o el Llibre del Consolat de Mar (s. XII-XVI), i d’altres més desconeguts, però no menys rellevants, com ara la carta de Pau Casals al president Truman (1950) o l’expedient de l’acte L’Europa social amb les dones (1989).

Nova temporada del pòdcast Sala 113

Amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, el Departament de Cultura presenta una nova temporada de Sala 113. Històries Arxivades , el pòdcast que dona vida a històries reals extretes del patrimoni documental català. Històries sorprenents que semblen impossibles, però que van passar de veritat.

Les narracions d’aquest pòdcast parteixen de documentació original conservada als arxius de Catalunya. En una de les sales, la Sala 113, és on treballa l’arxiver, un personatge enigmàtic interpretat per l’actor Lluís Soler, que introdueix cada capítol amb la seva veu profunda i evocadora. A través d’ell ens endinsem en les històries que s’amaguen als documents.

Els nous capítols de Sala 113. Històries Arxivades ja són disponibles des d’avui, 4 de juny, al web del pòdcast . Els oients hi trobaran l'àudio, a més d’altra documentació com fotografies, vídeos i informació del document original i l’arxiu on es troba.