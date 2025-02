Cada 21 de març, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco trien un poema i el tradueixen a vint-i-tres llengües. Enguany han escollit Desamor, de Josep M. Llompart (Palma, 23 de maig de 1925 – 28 de gener de 1993), de qui commemorem el centenari del naixement.

Desamor

Com si de cop abolissin

el fonoll de l’estiu, la raconada

que cobegen ones

agitadíssimes;

com si de cop

prohibissin l’Óssa Menor, les taronges,

el seu cos nu en el capvespre d’assutzenes;

com si sense avisar

els coloms morts enllotessin tot el gris de l’alba;

com si les campanes

es negassin a repicar, com si la barca

ja no volgués sortir mai més de la nit de la cala;

com si la torre de Pisa

s’ensorràs finalment un cap al tard de flautes;

com si les llàgrimes

ja no poguessin emmelar-te l’esguard,

com si definitivament

et morissis en el cap de cantó de la memòria.

Poesia completa, 2018 (El Gall Editor)