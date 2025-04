On s'esbalça la barca

Diré el que més m’agrada de tu: barca,

llengua, tendresa, ulls, genives, cingles,

dents, duna, pena, lluna, pit, oratge,

natges, somriure, dits, desig, cintura,

pell, arbre, boca, cabells, risc i ventre,

foscor, follia, raó, rella, sexe...

Tot s’arbra com un tot dins el meu sexe

i em pren amb rems i veles, vents i barca.

Tot s’esquera a ple brull i m’omple el ventre

i en un crit de verema amara els cingles.

Res no calla, amb la dalla a la cintura:

tot neix i els pits donen llet a l’oratge.

Hi ha una deu fosca on em xucla l’oratge

per nodrir-te quan fem nit al meu sexe.

Venim del teu, pel gual de la cintura,

i parem festa on s’esbalça la barca.

Quanta tendresa rodola pels cingles

i aviva els dits a l’areny del teu ventre!

Com em tempten els marges del teu ventre

on cireres de llop i de l’oratge

criden els llavis i convoquen cingles

i encenen el somriure del meu sexe.

Volen els fruits, llavors a flor de barca,

i troben solc i pena a la cintura.

Saó de lluna solca la cintura

quan el desig pren l’horitzó del ventre

i salpa la raó de duna i barca.

Creix la sal als cabells i creix l’oratge,

creix l’arbre i se m’abraça com un sexe

i la remor de bosc desborda els cingles:

Remor de bosc en les ones dels cingles,

remor de dents on parla la cintura,

remor de llengües en foc i en el sexe,

remor de sègol en la nit del ventre,

remor, follia de geniva, oratge

quan t’endinses en mi, amb risc i barca...

Remor de tot a la barca amb què em cingles

quan faig d’oratge a la teva cintura,

boca al teu ventre i rella en el teu sexe.