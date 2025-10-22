Escriu una carta d'amor

Si haguessis d'escriure una carta, ¿a qui li adreçaries? ¿A un amor del passat? ¿A un amor platònic? ¿Al teu pare, la teva mare, l'avi? ¿Què tens pendent de dir? ¿I si et diguéssim que aquesta carta podria sortir publicada en un llibre?
Després de l’èxit de participació en la primera edició del llibre Cartes d'amor, n'arriba la segona. Una iniciativa que vol seguir reivindicant el gènere epistolar com una expressió d’autenticitat i de mostra d’estima. El projecte, inspirat en la novel·la Ara, i cada demà (Ed. Empúries) de Glòria Gasch, va aconseguir emocionar centenars de persones en la seva primera convocatòria, demostrant que les cartes manuscrites continuen sent un llenguatge d’amor i veritat en un temps dominat pels missatges breus i els emojis.
Aquesta segona edició neix amb la voluntat de fer una crida encara més massiva perquè tothom que ho desitgi s’animi a escriure una carta d’amor —a qui vulgui, com vulgui i des d’on vulgui—, i contribueixi a mantenir viva aquesta forma d’expressió íntima i genuïna. Pot ser una carta que mai vas tenir el valor d’enviar, una que la família guarda com un tresor del passat, o potser aquella epístola que sempre has tingut pendent d’escriure a algú que t’importa o que potser ja no hi és: un avi, una mare, un germà, una amiga… Cartes per a amors perduts, trobats o per declaracions mai fetes. Escriure una carta és retrobar-se amb la profunditat i la cura de les paraules. Cada frase, cada detall, és una oportunitat per expressar allò que les pantalles han anat silenciant. Cartes d’amor vol tornar a donar veu a aquestes emocions.
El termini per enviar les cartes manuscrites tanca el 15 de novembre de 2025. Els textos s’han d’enviar a:
Columna Edicions
Avinguda Diagonal, 662
Sisena planta
08034 Barcelona
Les millors cartes seran seleccionades per formar part d’un nou llibre col·lectiu que veurà la llum aquest Sant Jordi 2025 sota el segell de Columna Edicions. Els escollits rebran un exemplar a casa per poder-lo compartir amb el destinatari.