L’èxit i el fracàs segons David Lynch

Al llibre Atrapa el peix daurat David Lynch (20 de gener del 1946 - 16 de gener de 2025) va fer una reflexió sobre l'origen de les idees i de la creativitat. El punt de partida d'aquest assaig és la meditació, que el cineasta va practicar diàriament durant molts anys i que va marcar profundament el seu procés creatiu. El llibre, a més a més, és ple de reflexions ja sigui sobre la força de la intuïció o sobre el misteri de la imaginació. Us n'oferim un tast:

Introducció

Les idees són com peixos.

Si vols pescar peixets, pots quedar-te en aigües poc profundes. Però si vols pescar un gran peix daurat, has d’endinsar-te a aigües més profundes.

A les profunditats, els peixos són més poderosos i purs. Són enormes i abstractes. I molt bells.

Jo busco un tipus particular de peix que és important per a mi, un que pugui traduir-se al cinema. Però allà baix neden tota classe de peixos. Hi ha peixos per als negocis, peixos per als esports. Hi ha peixos per a tot.

Tot, qualsevol cosa, sorgeix del nivell més profund. La física moderna denomina aquest nivell camp unificat. Com més s’expandeix la consciència, més s'aprofundeix i més gran és el peix que es pot pescar.

Èxit i fracàs

D’alguna manera, com més pel·lícules has fet, més fàcil resulta fer-ne una altra. Et familiaritzes amb el procés de pescar una idea i traduir-la. Entens les eines i la il·luminació. Comprens el procés en el seu conjunt perquè ja has passat abans pel mateix.

Però també costa més, perquè quan estrenes una altra pel·lícula, es contempla en el context del que has fet anteriorment. La jutjaran segons el treball previ. I si acabes d’aconseguir un èxit, tens la impressió que potser fracassaràs.

Però si vens d’un moment molt baix, com em va passar després de Dune, pot ser que no tinguis ni la més mínima por: sembla que res pugui anar pitjor. Pot ser que experimentis l’eufòria i la llibertat de no tenir res a perdre.

Cal aprendre a trobar un equilibri entre l’èxit i el fracàs. L’èxit pot matar, igual que el fracàs. I l’única manera de mantenir equilibrats l’èxit i el fracàs és funcionar al nivell del camp unificat. És el teu amic. No ho pots fingir: o ets en aquest nivell o no hi ets. I quan aquest camp està a ple rendiment no pots perdre, passi el que passi.