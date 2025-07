L'escriptora Maica Rafecas (Llorenç del Penedès, 1987), autora del poemari Blanc breu (Premi València Nova Alfons el Magnànim de Poesia) i de la novel·la El setembre i la nit (sel·leccionada com una de les nou obres finalistes del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any), presenta Pupil·les d'estàtua (Edicions Tremendes). I ens n'ofereix un poema que situa així: "Fang, inspirat en la tragèdia de la Dana al País Valencià, forma part dels versos de cloenda de Pupil·les d'estàtua. El poemari recorre fenòmens i denúncies que retraten la nostra època i la mirada deshumanitzada del món. Quan es va desbordar el riu Túria ja feia temps que havia acabat d'escriure el recull. I tot i que cada poema duu per títol un element mal·leable que evoca aquesta petrificació, passivitat i gelor humanes, encara no n'hi havia cap que es digués Fang. Per desgràcia, va venir el fang. I va tancar el llibre."

Fang

De tot a res quan plou per sota

i l'aigua fosca s'endú cables i fanals

i un ofec, dos ofecs i cent quaranta: València.

Jo vull saber quin tros de fang amaga a dins

les arrels decapitades, els anells de plata falsa,

la clau de dalt, del daltabaix, de la tragèdia: València.

Sé que algú sap a quants metres sota el fang

s'adorm la mort que no té cara, que no té nom

i no té història ni refugi d'intempèrie: València.

De tot a res quan plou per sota

i sempre avall, i sempre riu, branques i cotxes

i un ofec, dos ofecs i dos-cents trenta: València.

Però de res a tot quan el braç encén la nit

i es multiplica, i en venen cent i mil cinc-cents

per dir a tothom que l'Horta Sud era bonica: València.

De nord a sud, el cap ben alt i una abraçada

entre finestres i balcons pales amunt, botes avall

per carreteres, i mascaretes, i la tendresa



d'aquest poble

que tornarà, que no ha marxat,

i que als carrers on alguns neguen la llengua,

el lloc de l'aigua, i la brigada,

l'alerta roja, la perifèria,

ell ha parlat com una mar, una riada: València.