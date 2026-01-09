El psiquiatre, neuròleg i filòsof Viktor E. Frankl venia d'una família d'origen jueu. A la tardor de 1942, ell, la seva dona i els seus pares van ser deportats al camp de concentració de Theresienstadt. Potseriorment, va ser traslladat als d'Auschwitz, Kaufering i Türkheim. Va ser alliberat el 27 d'abril de 1945 per l'exèrcit estatunidenc. Després de dos anys i mig, havia sobreviscut a l'Holocaust, però la seva dona i els seus pares, no.
Va tornar a Viena, on va escriure L'home a la recerca del sentit, el llibre en què explicava l’experiència als camps de concentració des del punt de vista de psiquiatre i presoner. Una lliçó existencial sobre la capacitat humana de transcendir les dificultats i descobrir una veritat profunda fins i tot en el pitjors dels escenaris. Ell, que ho havia perdut tot, va reflexionar sobre per quin motiu val la pena viure. En els camps nazis, entre la fam, la humiliació i la mort, es va adonar que els qui aconseguien trobar un sentit al dolor sobrevivien i tenien més força interior que els qui ho veien tot com un absurd. "El qui al camp de concentració ja no és capaç de creure en el futur, en el seu futur, està perdut. En perdre el futur, perd el suport espiritual, s'abandona interiorment i es lliura a la ruïna tant físicament com mentalment". Frankl explicava que els presoners que mantenien algun projecte per al demà —retrobar-se amb algú estimat, acabar una obra, complir una tasca pendent— tenien més capacitat de resistir.
Deia que "mentre una persona no trobi sentit al seu patiment, tindrà tendència a la desesperació, i, en certes circumstàncies, al suïcidi"; que "si no podem canviar una situació, sempre tindrem l'última llibertat per canviar la nostra actitud davant d'ella"; i que "si no no trobes un sentit a la teva vida, tindràs alguna cosa amb què viure, però no veuràs res per al que viure". D'una banda, us oferim 14 fragments d'aquest llibre, i de l'altra, aquesta entrevista en què se li formulava aquesta pregunta: ¿per què hi ha persones que superen les adversitats de la vida i d'altres que s'enfonsen?