14 llibres d'editorials independents per regalar aquest Sant Jordi del 2025

Sant Jordi ja és aquí. Des de Catorze us recomanem 14 títols que trobareu a les llibreries i paradetes. Una tria de llibres escrits en català i d'editorials independents que poden ser un molt bon regal per a algú que us estimeu i s’estimi la lectura. I una manera de donar suport a les petites empreses que fan del nostre un país literari, i que val la pena homenatjar.

1. La dolçor de viure, de Joan Todó Els temps feliços són temps avorrits, poc èpics. Escassament dignes de ser contats. Però ¿de què està feta aquesta felicitat? ¿Què passa quan no passa res? ¿Què és el que es cova, com una llavor sota terra, dins la dolçor de viure? La dolçor de viure © Joan Todó © LaBreu Edicions, 2025 Comprar LaBreu Edicions va néixer el 2004 com una associació cultural autogestionada que, a més d’editar, organitza recitals i taules rodones per acompanyar els seus llibres un cop surten de la impremta.

2. Els insolents, d'Ann Scott (traducció de Marta Marfany) L’Alex, la Margot i en Jacques són inseparables. Però als quaranta-cinc anys, l’Alex decideix deixar París i començar una nova vida en un poble de la Bretanya francesa. Allà, entre els records d’il·lusions perdudes, relacions fallides i un present marcat per la solitud contemporània, l’Alex intentarà reconstruir-se mentre s’enfronta a la pregunta sobre el desig, al desencant i al desarrelament. Els insolents © Ann Scott © Editorial Base, 2025 © de la traducció, Marta Marfany Comprar Editorial Base porta l’ADN de l’historiador Santiago Sobrequés, que el 1972 la va erigir per difondre la història catalana, i encara manté una línia de facsímils que reprodueix documents patrimonials.

3. La gran família, d'Antònia Carré La Rateta aconsegueix trencar amb el que s’esperava d’ella. Entra a la universitat i es converteix en una medievalista de renom. La Sió es queda a la botiga familiar: una cansaladeria. I quan els fils de vida semblen separar-les sense remei, la sang les trena de nou: la germana petita està a punt de morir de la mateixa malaltia que ha superat la gran i que afecta totes les dones de la família. Tast editorial La gran família © Antònia Carré © Club Editor, 2025 Comprar Club Editor va revifar el 2005 quan Maria Bohigas, neta del fundador (i editor de Mercè Rodoreda) Joan Sales, va comprar el segell i li va donar una nova empremta personal.

4. Cartes d'amor, correspondència entre Virginia Woolf i Vita Sackville-West (traducció de Mireia Vidal-Conte) Des del primer encontre en un sopar el 1922 fins a la mort de Virginia, les seves paraules dibuixen una relació intensa i transformadora, que travessa dècades i continents enmig d’un món en canvi constant. Flirtegen, es posen sobrenoms, es consolen i es reclamen, mentre participen en la vida cultural efervescent del cercle de Bloomsbury i es consoliden com a escriptores imprescindibles. Cartes d'amor © Virginia Woolf i Vita Sackville-West © Ela Geminada, 2025 © de la traducció, Mireia Vidal-Conte Comprar Edicions de la Ela Geminada va ser impulsada des de Salt el 2011 pel filòsof Oriol Ponsatí‑Murlà. Des de 2018 la dirigeix Laia Regincós.

5. Emporta't el meu dolor, de Katerina Gordéieva (traducció de Marta Marfany) La guerra és una fàbrica de monstres. Qui havia estat el nostre veí, o amic, o fins i tot la família més propera, pot convertir-se de la nit al dia en una bèstia que no hauríem imaginat mai. El més habitual és que la guerra tregui el pitjor de cadascú, però també fa emergir els exemples d’humanitat més admirables. Vet aquí uns quants d’aquests exemples, d’una diversitat enorme. Des del febrer de 2022, Katerina Gordéieva ha viatjat per tot Europa (Polònia, Espanya, Estònia, Itàlia, Alemanya...) per entrevistar-se amb les persones de la guerra d’Ucraïna; les que han aconseguit, contra tot pronòstic, no convertir-se en bèsties i, pels atzars més impensables, continuar vivint. Emporta't el meu dolor © Katerina Gordéieva © Comanegra, 2025 © de la traducció, Marta Marfany Comprar Comanegra deu el nom a la muntanya més alta de la Garrotxa i va sorgir el 2007 d’una sobretaula d’amics; avui un equip de cinc persones publica uns seixanta títols l’any des d’un local del carrer Consell de Cent.

6. Nusos entre els dits, de Leila Kasra L’Anais rep una carta que marcarà la seva existència: l’expulsen del país. L’imminent retorn forçat a l’Iran trasbalsa tots els futurs imaginats. Per evitar-ho, l’Anais accepta la proposta insòlita d’un desconegut, l’Anselm, que li ofereix tres candidats per a un matrimoni de conveniència. Així transita per fronteres geogràfiques i temporals per interrogar sobre la identitat i la condició humanes. Tast editorial Nusos entre els dits © Leila Kasra © Raig Verd, 2025 Comprar Raig Verd pren el seu nom del rar flaix verd que es veu en algunes postes de sol i vol que cada llibre sigui tan inesborrable com aquell instant lumínic.

7. Explica-m'ho tot, d'Elizabeth Strout (traducció de Núria Busquet Molist) La tardor ha arribat a Crosby, Maine, i l’advocat Bob Burgess decideix acceptar el cas d’un home solitari investigat per assassinat. Paral·lelament, el vincle entre en Bob i la Lucy Barton —l’aclamada escriptora que viu amb en William, el seu exmarit, al mateix carrer que ell— es va estrenyent. La Lucy, per la seva banda, també es fa amiga de l’Olive Kitteridge, amb qui passa moltes tardes explicant-se i revivint històries de gent que coneixen. Explica-m'ho tot © Elizabeth Strout © Editions de 1984, 2025 © de la traducció, Núria Busquet Molist Comprar Edicions de 1984 homenatja la novel·la d’Orwell amb el seu nom. Josep Cots la va reactivar el 1996 per convertir‑la en un refugi de narrativa i assaigs crítics.

8. El venedor de passats, de José Eduardo Agualusa La guerra d’Angola s’ha acabat i en Félix Ventura, un negre albí, troba un negoci profitós adreçat a la nova burgesia: ven passats falsos. Això és l’únic que els falta als ciutadans, un relat acceptable que els permeti afrontar el futur amb tranquil·litat, així que en Ventura els proveeix d’una nova genealogia i records fets a mida. El negoci és un èxit fins que s’ha d’enfrontar a una petició singular: un home misteriós li demana una identitat incondicionalment angolesa. El venedor de passats © José Eduardo Agualusa © Edicions del Periscopi, 2025 © de la traducció, Pere Comellas Casanova Comprar Edicions del Periscopi s’inspira en l’artefacte que Gutenberg va imaginar perquè els peregrins poguessin veure-hi per damunt de la multitud. La idea resumeix la vocació del segell de treure a la superfície veus contemporànies poc visibles.

9. Jo tinc una mort petita, antologia i introducció d’Anna Gual L’antologia Jo tinc una mort petita recopila mostres de poesia catalana a cavall dels segles XX i XXI, tot abastant poemes escrits des del 1931 fins al 2025 […]. El títol fa referència a uns versos colpidors d’Estellés que no poden il·lustrar millor el volum: «Jo tinc una Mort petita, / meua i ben meua només. / Com jo la nodresc a ella, / ella em nodreix igualment». El plantejament de l’antologia és el d’unir les poètiques d’una sèrie de noms indiscutibles de la poesia catalana amb altres que no estan tan consolidats amb un fil comú: la pèrdua d’un ésser petit. Tast editorial Jo tinc una mort petita © Angle Editorial, 2025 © de la introducció, Anna Gual Comprar Angle Editorial va néixer el 1992 a Manresa i va ser cofundadora d’Edi.cat, la plataforma que va impulsar els primers e‑books en català en plena irrupció de la lectura digital.

10. Xavals de carrer, de Pier Paolo Passolini (traducció de Joan Casas) Xavals de carrer ressegueix les vides d'un grup de joves de la perifèria romana, d'uns xavals de carrer que viuen al marge de les aspiracions burgeses al mateix temps que, amb els seus actes, defugen qualsevol espurna de solidaritat de classe, encara que sigui per omissió més que per determinació. La mirada cinematogràfica pasoliniana aconsegueix evitar qualsevol talaia moral i dotar el relat d'una tendresa esgarrifadora que ens serveix de lliçó per a avui: una mà que jutja no és mai innocent. Xavals de carrer © Pier Paolo Passolini © L'Agulla Daurada, 2025 © de la traducció, Joan Casas Comprar L’Agulla Daurada deu el nom a un llibre de Montserrat Roig i destaca pel collage de les seves cobertes, ideat per recordar que la literatura pot cosir les “zones fosques de la memòria col·lectiva”.

11. Desfilada, de Rachel Cusk (traducció de Núria Busquet Molist) A la meitat de la seva vida, l’artista G comença a pintar-ho tot del revés. Amb el temps, acaba dibuixant la seva dona cap per avall. També la retrata poc afavorida i els quadres aconsegueixen un èxit enorme. Desfilada © Rachel Cusk © Editorial Les Hores, 2025 © de la traducció, Núria Busquet Molist Comprar Les Hores es diu així en honor a The Hours, de Michael Cunningham, i manté com a brúixola el pas del temps quotidià que evoca aquella novel·la.

12. Refugia'm de Jacqueline Woodson (traducció d'Octavi Gil Pujol) «—A partir d’ara i fins a final de curs, cada divendres tots sis sortireu de la meva classe a les dues del migdia i vindreu aquí, a l’aula 501. Seureu en rotllana i parlareu. Quan el timbre soni a les tres, ja us en podreu anar a casa.» Aquestes són les enigmàtiques instruccions que els ha donat la professora. Tots sols? Parlar d’ells? Al principi els fa pal, i cap dels sis alumnes no deixa anar ni una paraula. Però quan la Haley treu una gravadora de mà, tot comença a canviar. L’Esteban diu que no entén per què han deportat el seu pare. L’Amari es queixa dels problemes que pateixen ell i els seus amics pel fet de ser negres. L’Ashton replica que ell també en té, perquè és un dels pocs blancs en aquell institut de Brooklyn. Però és la Haley qui té més dificultats per a parlar. Ella calla i escolta en aquelles trobades en què, de sobte, les paraules flueixen lliures. En aquella aula poden mostrar qui són, sense amagar-se, sense judicis, sense cuirasses. I trobar uns amics on refugiar-se. Refugia'm © Jacqueline Woodson © Sembra Llibres, 2025 © de la traducció, Octavi Gil Pujol Comprar Sembra Llibres és una cooperativa valenciana fundada el 2014 que signa els seus correus amb el lema “Som llavor”, recordant que cada títol és una sembra col·lectiva.

13. Com l'oculta flor d'un cactus, de Gemma Casamajó i Soler «La primera mare és un camp de blat», canta Gemma Casamajó en aquest llibre singularíssim, que s’endinsa en l’experiència universal de la maternitat. Amb intuïció i clarividència, ressegueix el seu rastre ancestral, tan meravellós com contradictori, per, seguint Jane Lazarre, fer un retrat complex, alhora exuberant i íntim, de la «farina mòlta de veritat i enigma» d’aquest incontestable llegat femení—no sempre fructífer però sí renovador—que ens remet als orígens mateixos de la vida. Amares, animares, mares d’aigua, mares mart i mares màquina, totes elles es donen i es dolen en aquests versos terrenals i incandescents que es debaten entre «el sí mitificat de ser mare» i «el no a contracorrent que també sento». Com l'oculta flor d'un cactus © Gemma Casamajó i Soler © Quaderns crema, 2025 Comprar Quaderns Crema va ser fundada per Jaume Vallcorba. Des de la seva mort, el 2014, la dirigeix Sandra Ollo, que continua el catàleg com un “diàleg transversal”.