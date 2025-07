Veneres els cossos de qui has estimat

com imatges de déus

que conservessin encara

algun poder. Miracles

ja no en fan, però ompliren

de meravelles i prodigis

els teus dies.

Ara són com bells quadres

d'una pinacoteca

que sala a sala

contemples lentament,

o una galeria d'estàtues

amb un gran rètol a l'entrada:

"Època clàssica".

I per tot el goig que fou,

ara els dediques aquests versos

agraït

com un captaire que torna

les monedes que li tiren.