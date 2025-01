Que la vida te sea llevadera.

Que la culpa no ahogue la esperanza.

Que no te rindas nunca.

Que el camino que tomes sea siempre elegido

entre dos por lo menos.

Que te importe la vida tanto como tú a ella.

Que no te atrape el vicio

de prolongar las despedidas.

Que el peso de la tierra sea leve

sobre tus pobres huesos.

Que tu recuerdo ponga lágrimas en los ojos

de quien nunca te dijo que te amaba.

Del llibre "Tres deseos" (editorial Renacimiento)