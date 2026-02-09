L’any 2006, l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Segarra, la Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera i la Fundació Manuel de Pedrolo van convocar el premi literari 7lletres. Paral·lelament, van organitzar un seguit d’activitats culturals arreu de la Segarra per homenatjar la figura, l’obra i el pensament de Manuel de Pedrolo, així com per difondre el patrimoni literari de les Terres de Ponent. El nom del premi 7lletres responia a una coincidència: les paraules que vertebren el guardó, "Pedrolo", "Segarra", "cultura", "llengua" i "lletres", tenen set lletres. Al 2022, amb la dissolució de la Fundació Manuel de Pedrolo, la convocatòria del Premi va passar a mans de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Segarra, la Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera, l’Ajuntament dels Plans de Sió i l’Ajuntament de Tàrrega.
El premi (de 7.000 euros) és el més ben dotat de les Terres de Ponent i Pirineu. T'hi pots presentar fins al divendres 27 de febrer a les 14.00 enviant un recull de set relats de temàtica lliure en català. Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 77 pàgines i màxima de 177, de format DIN A4, mecanografiades a doble espai amb tipografia Calibri 12, amb numeració inferior a les pàgines i enquadernades amb espiral de filferro. Poden ser impreses a doble cara. A més a més, cal presentar cinc còpies de cada treball, en cadascuna de les quals ha de constar només el títol de l’obra. Juntament a les 5 còpies, cal presentar una plica amb la identitat i les dades de l’autor o autora (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça postal i DNI), dins d’un sobre tancat amb la indicació “21è premi literari 7lletres” i el títol de l’obra presentada i el pseudònim. Les obres s’han de lliurar o enviar a l’adreça: Consell Comarcal de la Segarra, Pg. Jaume Balmes 3 Cervera 25200. En podeu consultar totes les bases aquí.
Els guanyadors d'aquest guardó han estat: 2006, Miquel de Palol (El Lleó de Böcklin); 2007, Jaume Ferrer (La llum dels orfes); 2008, Cèlia Sànchez-Mústich (No. I Sí); 2009, Mireia Companys (Venècies); 2010, Miquel Àngel Vidal (Jardí de gel); 2011, Xavier Vidal (Els elefants interiors); 2012, Carles Hac Mor (No eixuguis els plats); 2013, Leandre Iborra (Les mars perdudes); 2014, Alfred Quintana (Enmig de la melé); 2015, Xavier Ballester (Porexpan i polaroids); 2016, Teresa Saborit (Els llops ja no viuen als boscos); 2017, Òscar Palazón (Els complements del nom); 2018, Francesc Duch (Altres mares); 2019, Susanna Batalla (Els records perfectes); 2020, Ester Enrich (Pells); 2021, Ramon Pardina (El gran circ domèstic); 2022, Montse Milan (Manual de supervivència); 2023, Francesc Duch (El futur que volíem); el 2024 resulta desert; i 2025 Maria Giberga Zaragoza (L’estiu en què la natura es va rebel·lar).