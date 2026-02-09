Presenta't al premi literari 7lletres

L'obra guanyadora rebrà 7.000 euros i serà publicada per Pagès Editors

El premi homenatja la figura de Manuel de Pedrolo
L’any 2006, l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Segarra, la Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera i la Fundació Manuel de Pedrolo van convocar el premi literari 7lletres. Paral·lelament, van organitzar un seguit d’activitats culturals arreu de la Segarra per homenatjar la figura, l’obra i el pensament de Manuel de Pedrolo, així com per difondre el patrimoni literari de les Terres de Ponent. El nom del premi 7lletres responia a una coincidència: les paraules que vertebren el guardó, "Pedrolo", "Segarra", "cultura", "llengua" i "lletres", tenen set lletres. Al 2022, amb la dissolució de la Fundació Manuel de Pedrolo, la convocatòria del Premi va passar a mans de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Segarra, la Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera, l’Ajuntament dels Plans de Sió i l’Ajuntament de Tàrrega.

El premi (de 7.000 euros) és el més ben dotat de les Terres de Ponent i Pirineu. T'hi pots presentar fins al divendres 27 de febrer a les 14.00 enviant un recull de set relats de temàtica lliure en català. Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 77 pàgines i màxima de 177, de format DIN A4, mecanografiades a doble espai amb tipografia Calibri 12, amb numeració inferior a les pàgines i enquadernades amb espiral de filferro. Poden ser impreses a doble cara. A més a més, cal presentar cinc còpies de cada treball, en cadascuna de les quals ha de constar només el títol de l’obra. Juntament a les 5 còpies, cal presentar una plica amb la identitat i les dades de l’autor o autora (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça postal i DNI), dins d’un sobre tancat amb la indicació “21è premi literari 7lletres” i el títol de l’obra presentada i el pseudònim. Les obres s’han de lliurar o enviar a l’adreça: Consell Comarcal de la Segarra, Pg. Jaume Balmes 3 Cervera 25200. En podeu consultar totes les bases aquí.

Els guanyadors d'aquest guardó han estat: 2006, Miquel de Palol (El Lleó de Böcklin);  2007, Jaume Ferrer (La llum dels orfes); 2008, Cèlia Sànchez-Mústich (No. I Sí); 2009, Mireia Companys (Venècies); 2010, Miquel Àngel Vidal (Jardí de gel); 2011, Xavier Vidal (Els elefants interiors); 2012, Carles Hac Mor (No eixuguis els plats); 2013, Leandre Iborra (Les mars perdudes); 2014, Alfred Quintana (Enmig de la melé); 2015, Xavier Ballester (Porexpan i polaroids); 2016, Teresa Saborit (Els llops ja no viuen als boscos); 2017, Òscar Palazón (Els complements del nom); 2018, Francesc Duch (Altres mares); 2019, Susanna Batalla (Els records perfectes); 2020, Ester Enrich (Pells); 2021, Ramon Pardina (El gran circ domèstic); 2022, Montse Milan (Manual de supervivència); 2023, Francesc Duch (El futur que volíem); el 2024 resulta desert; i 2025 Maria Giberga Zaragoza (L’estiu en què la natura es va rebel·lar).

