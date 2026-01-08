L'escriptora Virginia Woolf va néixer el 25 de gener de 1882 a Londres i va morir –es va suïcidar– el 28 de març de 1941 a Lewes (Anglaterra). El 1931 va encentar l'any escrivint al seu diari el que volia per als nous dies que vindrien. Us n'oferim aquest fragment traduït al català per nosaltres (i us animem a comprar el dietari, que ha estat publicat per Club Editor, en la traducció de Carlota Gurt, i per Viena Edicions, traduït per Dolors Udina):
Divendres, 2 de gener,
[...]
Aquests són els meus propòsits per als propers tres mesos, per a la propera etapa de l’any.
Primer, no tenir cap pla. No estar lligada.
Segon, ser lliure i amable amb mi mateixa, no pressionar-me per anar a festes, sinó quedar-me a l'estudi llegint tranquil·lament.
Fer una bona feina amb Les ones.
No preocupar-me per guanyar diners.
Pel que fa la Nelly, deixar d'irritar-me sabent que no val la pena irritar-se per res; si torno a irritar-me, ella se n'haurà d'anar. I per descomptat, no tornar a caure en la comoditat de deixar que es quedi.
Finalment —bé, això és el més important—, no fer plans. De vegades llegir, de vegades no llegir. Sortir, sí, però també quedar-me a casa encara que em convidin. Pel que fa a la roba, comprar-ne de bona.