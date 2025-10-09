  • Catorze /
La reacció de Doris Lessing en saber, davant de casa seva, que havia guanyat el Nobel

L'escriptora, que venia de fer la compra, no sabia que li havien atorgat el premi més prestigiós de literatura

Autor
Doris Lessing va néixer el 22 d'octubre del 1919 a Kermanxah, Iran, i va morir el 17 de novembre del 2013 a Londres. L'11 d'octubre del 2007, l'escriptora arribava a casa seva d'haver anat a comprar (el seu fill, al costat, duia cebes i carxofes) quan es va trobar una multitud de periodistes. No en sabia res, que havia guanyat el Premi Nobel de Literatura. I és que l'escriptora, autora de llibres com El quadern daurat, va ser reconeguda per l'Acadèmia sueca "per la seva èpica narrativa de l'experiència femenina, que amb escepticisme, passió i poder visionari, va sotmetre a examen una civilització desunida":

I una de les entrevistes que li van fer en guanyar el Nobel:

Redacció
Data de publicació: 09 d'octubre de 2025
Última modificació: 09 d'octubre de 2025
