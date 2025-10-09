Doris Lessing va néixer el 22 d'octubre del 1919 a Kermanxah, Iran, i va morir el 17 de novembre del 2013 a Londres. L'11 d'octubre del 2007, l'escriptora arribava a casa seva d'haver anat a comprar (el seu fill, al costat, duia cebes i carxofes) quan es va trobar una multitud de periodistes. No en sabia res, que havia guanyat el Premi Nobel de Literatura. I és que l'escriptora, autora de llibres com El quadern daurat, va ser reconeguda per l'Acadèmia sueca "per la seva èpica narrativa de l'experiència femenina, que amb escepticisme, passió i poder visionari, va sotmetre a examen una civilització desunida":
I una de les entrevistes que li van fer en guanyar el Nobel: