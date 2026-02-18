Sèneca: «Patim molt més en la nostra imaginació que en la realitat»

Luci Anneu Sèneca (Còrdova, cap al 4 aC – Roma, 65 dC) va ser un dels grans pensadors de l’estoïcisme i una de les veus més influents de la filosofia romana. Fill d’una família acomodada, es va formar a Roma en retòrica i filosofia, i amb els anys va esdevenir preceptor i després conseller de l’emperador Neró. La seva vida, però, va estar marcada per les intrigues polítiques, l’exili i, finalment, l’ordre de suïcidi dictada pel mateix emperador, acusat d’haver participat en la conspiració de Pisó contra ell. Les seves obres —sobretot les Cartes a Lucili i tractats com Sobre la brevetat de la vida o Sobre la ira— combinen reflexió filosòfica i experiència vital. Sèneca escriu amb un estil directe i moral, pensat per a la vida quotidiana: parla del temps, de la mort, de la serenitat, de la llibertat interior. Us n'oferim 14 pensaments:
1. No és que tinguem poc temps, és que en malgastem molt.
2. Qui pateix abans d’hora, pateix més del que cal.
3. No és pobre qui té poc, sinó qui desitja massa.
4. Patim molt més en la nostra imaginació que en la realitat.
5. És més important saber eliminar les preocupacions que dominar-les.
6. Mentre ajornem, la vida passa.
7. Cap home és més infeliç que aquell que no ha afrontat mai l’adversitat.
8. L'esclavitut més denigrant és la de ser esclau d'un mateix.
9. No rebem una vida curta, som nosaltres qui l’escurcem. La vida és llarga si sabem aprofitar-la.
10. Que algú tingui arrugues i cabells blancs no vol dir que hagi viscut molt, sinó que ha durat molt.
11. Qui és valent és lliure.
12. El que has de dir, abans de dir-ho a algú altre, digue-t'ho a tu mateix.
13. Al principi van ser vicis, després, costums.
14. Si vols que el teu secret estigui guardat, guarda-te'l tu mateix.