¿Quins són els noms més posats a cada país del món?

Rifem una panera amb 4 llibres infantils que estimulen el gust per la lectura als nostres nens

Tast editorial i sorteig
Biblioteca Biblioteca
Autor
Foto: Catorze
Foto: Catorze

Un dels millors regals que podem fer als nostres infants aquestes festes són llibres. Amb Zahori Books us hem preparat el sorteig d'un lot que inclou llibres infantils de tota mena: per aprendre, per despertar la curiositat, per jugar. La panera inclou Coreografies animals, de Núria Solsona (que explica com els animals, des de les oques fins a les formigues, s'organitzen per viure millor); Jo i el món. Una història infogràfica, de Mireia Trius i Joana Casals (amb 60 infografies que ens diuen, per exemple, quins són els noms més posats al món, o les races de gossos que més abunden); Mini enigmes de Nadal, de Víctor Escandell (que presenta un recull d'endevinalles nadalenques), i Què s'amaga al bosc?, d'Aina Bestard (que, amb l'ajut d'una lupa, descobrirem els animals i les sorpreses que s'oculten entre branques i fulles). Podeu participar al sorteig a través de les publicacions que hem fet a Instagram, Twitter i Facebook. N'anunciarem els guanyadors el 21 de desembre. Mentrestant, us oferim un tast de tots els llibres: 

Coreografies animals, de Núria Solsona

A la natura, molts animals es mouen en grup com si seguissin una coreografia secreta. A l’aire, a l’aigua o sobre la terra, els seus moviments són tant precisos com sorprenents. Des de la formació en «V» de les oques per estalviar energia fins a les cadenes de pingüins per conservar la calor, passant per les espirals de sardines al mar i les xarxes cooperatives de formigues, aquest llibre revela sis increïbles coreografies naturals. Una mirada sorprenent sobre com els animals s'organitzen en grups per ser més resistents i efectius. Us n'oferim un tast: 

I

Sabies que molts animals necessiten formar part d’un grup d’iguals per sobreviure, com si es tractés d’una gran família o d’una colla d’amics? S’agrupen per desplaçar-se, caçar, defensar-se o, senzillament, comunicar-se. Aquestes agrupacions poden arribar a ser de més de 4.000 companys, cosins, tietes, avis o amigues... Com s’organitzen? Com ho fan per volar, caminar o nedar tots alhora sense topar entre ells? Formen extraordinàries coreografies en què els moviments estan sàviament calculats i segueixen un seguit de regles instintives. Es caracteritzen per la col·laboració entre companys de ball: no hi ha líders que destaquin, cada individu té protagonisme per la relació que manté amb els veïns o veïnes, i tots són importants. En els bancs de peixos que giren en espiral, en les bandades d’ocells amb formes sinuoses o en els vibrants eixams d’abelles, el més important és fixarse en els animals veïns i no perdre’ls mai de vista! A continuació descobriràs sis coreografies naturals d’animals que ballen a l’aire, a l’aigua o damunt de terra i que segueixen tres regles senzilles: la separació (evitar l’impacte amb la resta); l’alineació (adaptar-se al rumb col•lectiu), i la cohesió (orientarse cap a la destinació del conjunt mantenint l’estructura). Uneix-te al grup i segueix-ne els passos! T’explicarem detalladament com aconsegueixen els moviments que tant ens meravellen.

zb coreografies animals cat page 0004
2
1
2
zb coreografies animals cat page 0001

Coreografies animals

Primera edició: octubre del 2025

© 2025, dels textos i de les il·lustracions: Núria Solsona

© 2025, de l'edició: Zahori Books

Comprar

Jo i el món. Una història infogràfica, de Mireia Trius i Joana Casals

Una volta al món en més de 60 infografies Hola! Em dic Júlia i visc amb els meus pares, el meu germà i el meu gos a Barcelona. M’agrada jugar amb els meus amics, practicar esport i anar de vacances! També vaig a l’escola i faig deures, és clar... Com la majoria de la canalla. Aquesta és una petita història dins una gran història, la del món i la seva diversitat. De la mà de la Júlia, descobrirem com és la vida dels infants de tots els racons del planeta: una realitat amb molts colors, representada amb infografies i dades per aprendre de manera visual i divertida.

zb jo i el món 2025 cat page 0005
2
3
1
zb jo i el món 2025 cat page 0001

Jo i el món. Una història infogràfica

Primera edició: novembre de 2025

© 2025, dels textos: Mireia Trius

© 2025, de les il·lustracions: Aina Bestard

© 2025, de l'edició: Zahori Books

Comprar

Mini enigmes de Nadal, de Víctor Escandell

Llegeix les pistes, fixa’t en les il·lustracions i aixeca les solapes per descobrir les respostes! Un llibre d’enigmes senzills sobre Nadal, amb il·lustracions detallades i pistes. Trobaràs 20 enigmes espectaculars que posen a prova el cervell dels petits detectius, entrenant el raonament deductiu, augmentant l’atenció al detall i millorant el pensament lateral. Tot això mentre es diverteixen! Víctor ha treballat en casi tots els aspectes de la il·lustració i el disseny. En 1998, va montar el seu propi estil, Alehop, des d'on segueix treballant, experimentant i innovant. Els seus llibres han rebut numerosos premis nacionals i internacionals.

1 page 0005
1 page 0008
1 page 0009
1 page 0001

Minienigmes de Nadal

Primera edició: novembre de 2023

© 2023, de les il·lustracions: Víctor Escandell

© 2023, dels textos: Alehop - Zahori Books

© 2023, de l'edició: Zahori Books

Comprar

Què s'amaga al bosc?, d'Aina Bestard

Descobreix què s’amaga al bosc amb el filtre vermell i blau! A primera vista, el bosc sembla tranquil… Però, si mires atentament, descobriràs que, entre les branques i les fulles, s’amaguen moltes sorpreses. Amb l’ajuda de les lupes màgiques de colors, a cada pàgina podràs observar un món diferent esperant a ser descobert: animals que es camuflen, branques que es converteixen en altres coses i un bosc que canvia cada cop que el mires. Només fa falta curiositat… i ganes d’explorar!

zb que samaga al bosc 2025 cat page 0003
zb que samaga al bosc 2025 cat page 0004
zb que samaga al bosc 2025 cat page 0005
zb que samaga al bosc 2025 cat page 0001

Què s'amaga al bosc?

© Editions du Seuil, 1977

© d’aquesta edició, Futurbox Project, SL, 2015

© de la traducció, Claudia Casanova, 2015

Comprar
"Què passa amb magisteri". Foto: Alam Kusuma
Estudi
Què passa amb magisteri
Gemma Ventura Farré

"Tast editorial i sorteig" és una secció que fem en col·laboració amb editorials per tastar llibres d'actualitat i fer-ne arribar exemplars als lectors que tinguin ganes de participar-hi (i, si pot ser, guanyar).

Data de publicació: 16 de desembre de 2025
Última modificació: 16 de desembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze