Si creus que hi soc és el títol de l'antologia de la poeta Cèlia Sànchez-Mústich (Barcelona, 1974). Publicada per Pagès Editors amb l'epíleg de Sònia Moll), recull poemes seus del 1989 fins al 2021 que parlen de la magnitud de l'experiència humana. Us n'oferim un:

Avui, el dolor és com un nen

quan ja fa estona que no se'l sent:

Quina en deu estar fent? Quins embolics

a les artèries, trencadisses als nervis,

guixades a la memòria?

Demà, m'ho veig a venir,

em trobaré la casa enaiguada d'enyor.

