Tinc 37 anys i em sembla que no tindré fills

14 il·lustracions que mostren els estigmes que carreguen les dones que no trien el camí de la maternitat

Tast editorial
Biblioteca Biblioteca
Autor
"Em sembla que no en tindré", de Catherine Gauthier
"Em sembla que no en tindré", de Catherine Gauthier

Dir que no vols ser mare encara avui no està gaire ben vist. El llibre Em sembla que no en tindré, de Catherine Gauthier, traduït per Núria Busquet Molist i publicat per Godall Edicions, mostra, a través de cinc històries, les pressions socials i familiars de les dones que han pres aquesta decisió. Us n'oferim un tast:

1.

12

2.

13

3.

18

4.

19

5.

20

6.

21

7.

22

8.

23
Foto: Getty Images
Beneïda sou vós
“A mi el que em sobren són els dos fills”
Emma Zafón

9.

em sembla que no en tindré 24

10.

25

11.

42

12.

43

13.

48

14.

49
La sopa d'all de la maternitat
Coses així
La sopa d'all de la maternitat
Eva Piquer
"Em sembla que no en tindré", de Catherine Gauthier, Godall edicions

Em sembla que no en tindré

© Catherine Gauthier

© Traducció de Núria Busquet Molist

© Col·lecció «Gargot», número 10

© Godall edicions, 2025

Comprar

Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.

Data de publicació: 25 de setembre de 2025
Última modificació: 25 de setembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze