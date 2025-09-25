Tinc 37 anys i em sembla que no tindré fills

Dir que no vols ser mare encara avui no està gaire ben vist. El llibre Em sembla que no en tindré, de Catherine Gauthier, traduït per Núria Busquet Molist i publicat per Godall Edicions, mostra, a través de cinc històries, les pressions socials i familiars de les dones que han pres aquesta decisió. Us n'oferim un tast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Em sembla que no en tindré
© Catherine Gauthier
© Traducció de Núria Busquet Molist
© Col·lecció «Gargot», número 10
© Godall edicions, 2025
Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.