La terrible venjança de Medea

Sílvia Bel i Neus Borrell posaran veu a una de les tragèdies d'Eurípides

Autor
Sílvia Bel. Foto: David Ruano
Sílvia Bel. Foto: David Ruano

Medea ha abandonat la seva terra natal per seguir el seu amor, Jàson. Quan ell la rebutja per casar-se amb la filla del rei Creont, ella es lliura a una violència venjativa que no té igual en la història del teatre. Una reflexió brutal sobre l’amor, l'odi, la venjança, la culpa, i la força dels vincles. El Festival Clàssics, que enguany està dedicat al desig, porta a l’escenari una de les tragèdies més controvertides d'Eurípides. I ho fa amb dues veus magnífiques, les de Sílvia Bel i Neus Borrell, i amb la direcció de Josep Maria Mestres. L'acte, que serà el dijous 17 de novembre a les 19.00 al CCCB (en podeu comprar les entrades aquí), comptarà amb textos com aquest de Dolors Miquel, que Sílvia Bel ha adaptat lliurement:

 
"Medea furiosa", d'Eugène Delacroix
Data de publicació: 25 de novembre de 2025
Última modificació: 25 de novembre de 2025
