Vull venir al teu corral per Nadal
i estimar-nos sense fer-nos mal mai.
Que aquí a fora tot segueix igual,
vull venir tots els dies de l'any,
vull celebrar amb tu l'esperit xai.
No em compris res, només vull sort,
regala'm el nord per sortir junts.
Si et sento a prop miro més lluny,
cap amunt amb tu, prats verds infinits,
entre els dits el fum d'aquells dies durs.
amb el cel als ulls i el vent de quan vens
tenim temps per tot, sempre hi som a temps,
que no sóc ningú però n'estic segur,
que estic aquí amb tu.
Així és el teu Nadal,
així com vulguis tu.
Sempre que ho veus tan clar
no ho pot canviar ningú.
Pujo fins al cim d'un altre jo i em veig
preguntant qui soc i no em respon ningú.
Desfaig nu el camí del crec i del no crec,
tot i plorar ho faig sempre amb els ulls oberts.
Millor llençar-nos junts que tot el que ja hem fet,
fes-me lliure així, com només tu saps fer,
i no ens caldrà pensar en res més.
Vull venir al teu corral per Nadal
i estimar-nos sense fer-nos mal mai.
Que aquí a fora tot segueix igual,
vull venir tots els dies de l'any,
vull celebrar amb tu l'esperit xai.
Remugant pels teus camps plens de flors,
som molts xais i no ens calen pastors.
Som aquí i no tenim res més gran,
som millors quan sabem que hi som tots.
Així és el teu Nadal,
així com vulguis tu,
sempre que ho veus tan clar
no ho pot canviar ningú.
Viurem mil dies d'aquells que es troben a faltar,
les tardes pasturant, les nits que es feia clar.
Millor llençar-nos junts que tot el que ja hem fet,
fes-me lliure així,com només tu saps fer,
i no ens caldrà pensar en res més.