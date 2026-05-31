L'art de coincidir

Roger Padrós
L'art de coincidir és la cançó de Roger Padrós que donarà nom al seu nou disc, que sortirà a la tardor. És un tema que, tal com afirma, "Reivindica una idea més essencial de vida: quedar, parlar, caminar junts. Trobar en l’altre un mirall. Tenir una cançó que et recordi qui ets quan mires els altres. I de saber que, si demà tot canvia, aquest avui haurà valgut la pena":

Hi ha cops on les coses van com van,
on no té sentit tirar endavant.

Hi ha cops on les coses són com són,
a vegades perds el nord
i a vegades ho tens tot.

Hi ha cops on senzillament es perd
i fot molta mandra ser valent.

Hi ha cops on les coses són com són,
i pots sentir-te sol,
però sempre hi ets a temps.

Que mai ens falti una cançó,
ni els racons del cos on sempre ens hem trobat,
que si et tinc a prop, el món pot esperar.
Si demà no hi som
o les coses no van bé,
vull que sàpigues que amb tu avui soc qui vull ser.

Hi ha cops on no pots veure el final
i se’t fa muntanya cada pas.

Hi ha cops on les coses són com són,
i l’excusa del destí
no et fa sentir millor.

Que mai ens falti una cançó,
ni els racons del cos on sempre ens hem trobat,
que si et tinc a prop, el món pot esperar.
Si demà no hi som
o les coses no van bé,
vull que sàpigues que amb tu avui soc qui vull ser.

Si en algun moment
aquest instant s’acaba,
i si en algun moment
tens por d’haver-te perdut,
si en algun moment
perdem l’art de coincidir,
vull que no t’oblidis mai
que amb tu jo he estat feliç.

Si demà no hi som
o les coses no van bé,
vull que sàpigues que amb tu avui soc qui vull ser.

Data de publicació: 31 de maig de 2026
