La Ludwig Band ha publicat una nova cançó, Avui hem quedat a les quatre. Produïda per Pau Vallvé, formarà part del nou disc que la banda publicarà pròximament.
Avui hem quedat a les quatre
i com sempre m'he llevat tard
pensant que oblidava alguna cosa
quan la meva companya de pis
ha marxat donant un cop de porta.
I mentre escalfava unes llenties
i fumava a la cuina he recordat
tots aquells temps passats contats per alegries
quan sortia tot bé sense ni haver de pensar.
Jo no oblidaré, ho juro, mai aquells dies.
I amiga, estimada, amb tot el que hem passat
no puc evitar preguntar-me
si arribarà algun dia en què tu potser els oblidaràs.
Avui hem quedat a les quatre
i penso on podríem anar.
Potser a aquell bar de sota casa
en el que ens vam enamorar
i on vaig anar ahir al vespre a emborratxar-me.
Se'm va fer tard i avui m'he llevat amb angines.
I deu ser el cafè, però em tremolen les mans.
I pensar que pensava que mai ens perdríem,
i no vull que patim, que encara tenim tan futur per davant.
Però ara que ens trobem en aquesta cruïlla,
agafa el teu camí, que jo agafaré el meu esperant
que si ens tornem a creuar en una altra vida,
podrem agafar-ho des d'on ho havíem deixat.
Perquè jo t'estimo i sé que tu m'estimes.
I amiga, estimada, amb tot el que hem passat,
avui quan siguin les quatre no sé com podré dir-te adeu,
ja no puc, s'ha acabat.