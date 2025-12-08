Del 1975 al 1980, John Lennon (9 d'octubre del 1940 - 8 de desembre del 1980) va voler desaparèixer del mapa musical. Després de la fama desbordant dels Beatles i de la carrera en solitari que havia emprès, va decidir aturar-ho tot. El motiu era clar: volia dedicar-se plenament a la seva vida privada, en concret, al Sean, el fill que havia tingut l'octubre del 1975 amb Yoko Ono. Lennon va viure aquella retirada com un renaixement personal: feia de pare a temps complet i redescobria una calma que feia dècades que no tenia. De fet, la seva relació amb el seu primer fill, en Julian, havia estat marcada per absències i distàncies (el mateix Paul McCartney, en veure aquell nen tan afectat pel divorci dels seus pares, li va dedicar Hey Jude). És per això que la nova paternitat representava per a Lennon una oportunitat per fer-ho millor. Quan en Sean ja tenia cinc anys, Lennon i Ono van tornar als estudis i van publicar Double Fantasy (1980). En aquell disc hi havia Beautiful Boy (Darling Boy), una cançó en què Lennon retratava la quotidianitat d’aquella nova etapa: quan consolava el nen després d’un malson, quan li assegurava que a l'habitació no hi havia cap monstre amagat, quan el vetllava i li explicava com funciona el món: “La vida és allò que passa mentre estàs ocupat fent altres plans.” Però la càrrega emocional de Beautiful Boy va agafar una altra volada: el 8 de desembre de 1980, només tres setmanes després que sortís el disc, John Lennon va ser assassinat a Nova York. La cançó es va convertir en un comiat involuntari:
Close your eyes
Have no fear
The monster's gone
He's on the run and your daddy's here
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Before you go to sleep
Say a little prayer
Every day in every way, it's getting better and better
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Out on the ocean sailing away
I can hardly wait
To see you come of age
But I guess we'll both just have to be patient
'Cause it's a long way to go
A hard row to hoe
Yes, it's a long way to go
But in the meantime
Before you cross the street
Take my hand
Life is what happens to you while you're busy making other plans
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Before you go to sleep
Say a little prayer
Every day in every way, it's getting better and better
Beautiful, beautiful, beautiful
Beautiful boy
Darling, darling, darling
Darling Sean