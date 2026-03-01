Rosalía ha actuat als BRIT Awards interpretant Berghain al costat de Björk, una orquestra i un cor:

Seine Angst ist meine Angst,

seine Wut ist meine Wut,

seine Liebe ist meine Liebe,

sein Blut ist mein Blut.

(La seva por és la meva por,

la seva ràbia és la meva ràbia,

el seu amor és el meu amor,

la seva sang és la meva sang.)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär,

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer.

(La flama penetra en el meu cervell

com un peluix de plom,

guardo moltes coses dins del meu cor,

per això el meu cor pesa tant.)

Seine Angst ist meine Angst,

seine Wut ist meine Wut,

seine Liebe ist meine Liebe,

sein Blut ist mein Blut.

(La seva por és la meva por,

la seva ràbia és la meva ràbia,

el seu amor és el meu amor,

la seva sang és la meva sang.)

Yo sé muy bien lo que soy,

ternura pa’l café,

solo soy un terrón de azúcar.

Sé que me funde el calor,

sé desaparecer,

cuando tú vienes es cuando me voy.

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Això és una intervenció divina,

l'única forma de salvar-nos és amb la intervenció divina,

l'única forma amb què em salvaré és amb la intervenció divina.)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Et follaré fins que m'estimis

fins que m'estimis.

Estima'm

fins que m'estimis.

Et follaré fins que m'estimis,

estima'm)

.