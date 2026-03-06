La cançó Camins de Sopa de Cabra va sortir l’any 2001 al disc Plou i fa sol. En motiu del vint-i-cinquè aniversari n'han publicat aquesta versió acompanyats de la Suu i el Mon DJ:
Tots dormim dins del mateix somni,
però ens separarà el despertar.
Mans plenes de llum i de dubtes,
sempre em quedo i he de marxar.
Les paraules fan que m'acosti
als consells que algú em va donar.
Jo tinc clar el camí que em portarà.
Camins que ara s'esvaeixen.
Camins que hem de fer sols.
Camins vora les estrelles.
Camins que ara no hi són.
Vam deixar-ho tot
el cor encès pel món,
per les parets de la mort
sobre la pell.
Érem dos ocells de foc
sembrant tempestes,
ara som dos fills del sol
en aquest desert.
Mai no és massa tard
per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.
Camins, somnis i promeses.
Camins que hem de fer sols.
Camins vora les estrelles.
Camins que ja són nous.
Camins que ara s'esvaeixen.
Camins que hem de fer sols.
Camins, que ara s'esvaeixen.
Camins que hem de fer sols.
Camins vora les estrelles.
Camins que ara no hi són.
Vam deixar-ho tot
el cor encès pel món,
per les parets de la mort
sobre la pell.
Érem dos ocells de foc
sembrant tempestes,
ara som dos fills del sol
en aquest desert.
Mai no és massa tard
per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.
Camins, somnis i promeses,
camins que ja són nous.
No és senzill saber
cap on has de marxar,
pren la direcció del teu cor.
Mai no és massa tard
per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.
Camins que ara s'esvaeixen.
Camins que has de fer sol.
Camins vora les estrelles.
Camins que ja són nous.