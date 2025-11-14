Los campanilleros

Pajarillos que vais por el campo, / seguid a la estrella, volad a Belén, / que os espera un niño chiquito

Mayte Martín

Los campanilleros és el primer avançament del nou disc de Mayte Martín, In illo tempore, que sortirà al març. Aquesta nadala, d'origen popular, va ser popularitzada per Dolores Jiménez Alcántara. Com a homenatge a ella, a tot el que ens connecta amb els records de la infantesa i a les nostres arrels, Mayte Martín n'ha fet aquesta versió:

Pajarillos que vais por el campo,
seguid a la estrella, volad a Belén,
que os espera un niño chiquito,
que el rey de los cielos y la Tierra es.

Mayte Martín. Foto: Llibert Teixidó
Artesans del temps
Mayte Martín: «Jo surto a l'escenari a morir-me»
Gemma Ventura Farré

Volad a Belén, 
que os espera un niño chiquito,
que el rey de los cielos y la Tierra es.

En la noche de la Nochebuena,
bajo las estrellas y por la madrugá,
los pastores con sus campanillas
adoran al niño que ha nacido ya.

Y con devoción
van tocando zambombas, panderos,
cantando las coplas al niño de Dios.

Si supieras la entrada que tuvo
el rey de los cielos en Jerusalén,
no quiso ni coches ni calesas,
sino un jumentito que alquilao fue.

Quiso demostrar
que las puertas divinas del cielo
tan solo las abre la santa humildad.

