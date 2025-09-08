Cançó de l'amor petit

Que no duu records / ni deixa penyores

Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet
Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet

Quan Maria de la Mar Bonet i Joan Manuel Serrat van ser investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona, van cantar junts la Cançó de l’amor petit:

Jo tinc un amor petit
i llaminer
com un infant.

Un amor escadusser
que mossega l'esquer
i no s'empassa l'ham.

Jo tinc un amor rumbós,
vermell i sucós,
com una magrana.

Jo tinc un amor amic
que mata de gust
i que es mor de ganes.

Ni cec,
ni tràgic,
ni pactat.

Ni etern,
ni màgic,
ni llogat.

Rajant-me pels descosits,
tinc un amor petit,
tinc un amor petit.

Jo tinc un amor petit,
nou com el temps
de la saó.

Que es crema com l'encenall,
arriba a cavall
i s'enfila als balcons.

Jo tinc un amor company
que no duu records
ni deixa penyores.

Jo tinc un amor per tu
que es posa a ballar
quan li donen corda.

Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 08 de setembre de 2025
