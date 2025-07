L'escriptor i actor Toni Gomila (Manacor, 1973) va escriure Acorar, el retrat d'un món que s'acaba, el de la pagesia mallorquina. Publicat per Món de Llibres, també ha pres la forma d'espectacle (el dijous 10 de juliol el podeu veure veure a l'Ateneu Barcelonès). L'actriu Cristina Cervià (1965 - 2019) en va recitar una part amb l'Orquestra Fireluche, i, a partir d'aquí, Pau Riba en va agafar el relleu i se'l va fer ben seu. Us oferim el text original, i el vídeo en què el reciten Pau Riba, Cristina Cervià (en tenien la veu gravada) i l'Orquestra Fireluche.

—Vaja, unes alzines!

—No són alzines, això.

—Bé, aquests polls...

—No són polls.

—Idò, què són?

—Són oms... No sabeu res. Quan jo no hi sigui no sabreu ni què és un baladre, ni un atzeroler, ni un ginjoler, ni un revell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbocer, ni un aladern, ni un llampúgol, ni una alzina...

Es jovent sap destriar entre un Golf GTI o GTX, si és un iPhone 3 o un iPhone 4, un PC o un Mac. Ho saben tot de ses coses efímeres, de ses coses que se venen com a imprescindibles i que en pocs anys passen de moda i formen part des record, com un Spectrum o un Atari, un xubasquero Karhu, un vídeo VHS o un minidisc. De ses coses permanents, de ses que transcendeixen es nostro efímer pas per sa vida, no els interessa res, ni es seu nom. I amb un genèric l’humilien. No destrien pomeres, pereres, cirerers, alzines ni oms; només diuen arbres. No destrien un mussol, una òliba, un tord, una mèrlera, un pinsà o un sebel·lí; només diuen ocells. I d’aquesta ignorància en basteixen una seguretat ben falsa.

En canvi, sa gent major sap destriar si és ordi o civada a ses tres setmanes de néixer es sembrat, quan tot just és una fulla. O saben si és una carabassera o una melonera lo que tenen davant, perquè saben que allò és bàsic per sa vida, per sobreviure. Diuen un cotxo, sigui quina sigui sa paraula o sa marca que dugui darrere, perquè només serveix per anar d’un lloc a un altre.

Ses paraules diuen qui som, com vivim, què valoram i què menyspream. Expliquen es nostro món i sa nostra esquizofrènia; mos expliquen, a noltros. I si canviam de paraules canviam de món. I el món, per bé o per mal, sempre canvia, i es forts guanyen. I si amb una debilitat covarda descuidam es mots... quan moren es mots moren es conceptes. I llavors sa vida seguirà, silvestre i anònima, o morirà, com moren es pobles si moren ses paraules. És sa paraula s'ànima d'un poble.