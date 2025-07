L’artista underground Mercè March, coneguda com a Memi March (Morell), ha mort d’un ictus. L’any 1995 va fundar, amb Paolo d'Antonio, l'Heliogàbal, la sala que va permetre que des de la poesia fins a la música experimental s'estengués més enllà dels circuits oficials. En aquell mateix any va conèixer Pau Riba, de qui va ser parella fins al final de la seva vida. Veiem el vídeo en què Memi March recita la cançó Per què fer res, de Pau Riba, i també us oferim dos vídeos en què el mateix Riba canta aquest tema (en un acompanyat de Noel Haris i Jordi Mena, i en l'altre, de l'Orquestra Fireluche).

Hi ha coses que quan passen, passen,

tant si ens agrada com si no,

simplement passen i quan passen

no hi podem dir ni sí ni no.

No hi podem res, sinó acceptar-les,

perquè les coses són com són,

no com volem, més tal com ragen

del broc de l'esdevenidor.

Per què fer res si tot és karma,

el resultat d’una equació.

Per què fer res si tots els actes

un sol instant toquen a fons

i després foren, ja no són?



El que per un pot ser bonança,

per l'altre és causa de dolor,

i si així és, que no és pas d'altra,

a què buscar-hi solució.

Pots fer-ne cas o pots passar-ne

per no ser fruita de corcó,

però ni en un cas ni menys en l'altre

trauràs mai gat d'allò que és gos.

Per què fer res si tu ets karma,

cap i casal d'ordinador?

Per què fer res si mai no et manca

ni un fútil bit d'informació,

i quan dius ase, ase som?