«Paraules d'amor» (per Al·lèrgiques al Pol·len, Ven'nus i Joan Manuel Serrat)

Joan Manuel Serrat (Poble Sec, 1943) ha participat a la versió que Al·lèrgiques al Pol·len (un grup format el 2020 per sis joves nascudes a Gràcia) i Ven'nus (Sabadell, 2000) han fet de Paraules d'amor. El resultat forma part del disc Al·larma, d'Al·lèrgiques al Pol·len.

Ella em va estimar tant,

jo me l'estimo encara.

Plegats vam travessar

una porta tancada.

Ella, com us ho podré dir,

era tot el meu món llavors,

quan en la llar cremàvem

només paraules d'amor.

Paraules d'amor

senzilles i tendres,

no en sabíem més,

teníem quinze anys.

No havíem tingut

massa temps per aprendre

tot just despertàvem

del son dels infants.

En teníem prou

amb tres frases fetes

que havíem après

d'antics comediants.

Històries d'amor,

somnis de poetes.

No en sabíem més,

teníem quinze anys.

Ella qui sap on és,

ella qui sap on para.

La vaig perdre i mai més

he tornat a trobar-la.

Però sovint en fer-se fosc

de lluny m'arriba una cançó

velles notes, vells acords,

velles paraules d'amor.

Paraules d'amor

senzilles i tendres,

no en sabíem més,

teníem quinze anys.

No havíem tingut

massa temps per aprendre

tot just despertàvem

del son dels infants.

En teníem prou

amb tres frases fetes

que havíem après

d'antics comediants.

Històries d'amor,

somnis de poetes.

No en sabíem més,

teníem quinze anys.