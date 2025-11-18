  • Catorze /
El concert d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi

Us oferim l'actuació que el grup osonenc va fer el 2023 abans d'aturar-se temporalment

Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, al Palau Sant Jordi
Oques Grasses han venut totes les entrades dels quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'octubre del 2026. En total, 220.000 persones es podran acomiadar en directe del grup osonenc. Són xifres a l'altura del rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir quatre cops l'Estadi Olímpic. Us oferim el concert íntegre que Oques Grasses van fer al Palau Sant Jordi el 23 de gener del 2023, quan, davant de 17.000 persones, van celebrar deu anys de vida abans de fer un descans temporal.

Converses de camerino
Josep Montero: «Estar content amb la vida que tens és revolucionari»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 18 de novembre de 2025
Última modificació: 18 de novembre de 2025
