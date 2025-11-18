Oques Grasses han venut totes les entrades dels quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'octubre del 2026. En total, 220.000 persones es podran acomiadar en directe del grup osonenc. Són xifres a l'altura del rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir quatre cops l'Estadi Olímpic. Us oferim el concert íntegre que Oques Grasses van fer al Palau Sant Jordi el 23 de gener del 2023, quan, davant de 17.000 persones, van celebrar deu anys de vida abans de fer un descans temporal.
El concert d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi
Us oferim l'actuació que el grup osonenc va fer el 2023 abans d'aturar-se temporalment
Data de publicació: 18 de novembre de 2025
Última modificació: 18 de novembre de 2025