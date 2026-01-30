  • Catorze /
Hem vist la por / ser llei per a tots

Mar Pujol
El Palau Sant Jordi de Barcelona ha estat l'escenari del concert solidari Act X Palestine. Amb 12.000 entrades venudes, ha reunit més d'una trentena de músics i personalitats del món de l'esport i la cultura: des de Pep Guardiola, Guillem Gisbert i Xavi Sarrià fins a Bad Gyal, la Rosalía i Amaia. Us oferim el vídeo en què Mar Pujol, Ovidi 4 (David Fernández, David Caño i Borja Penalba), Feliu Ventura, La Maria, Carles Caselles, Nel·la i Abril Jamal, Xavi Sarrià, Salma Alhakim, Anna Mira, Sergi Carbonell, Ginestà, Svetlana i Pinan 450F canten Diguem no.

Ara que som junts,
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem.

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
–que sols fa sang–
ser llei del món.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

Hem vist la fam
ser pa
dels treballadors.

Hem vist tancats
a la presó
homes plens de raó.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

No,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

Data de publicació: 30 de gener de 2026
Última modificació: 30 de gener de 2026
