Diumenge sense drama

Passen els dies, passa la vida, / i porto aquell somriure tonto als ulls

Piano Piano
Autor
Catarres
Us oferim la nova cançó dels Catarres, Diumenge sense drama:

Ja comença a fer-se clar
i els veïns omplen la plaça,
porto el sol a la butxaca,
neixen flors al teu balcó.

He vist garlandes
pels carrers estrets,
on sempre passejava
abans de saber el teu nom.

Mirar-te a la cara i que sonin campanes,
els nostres secrets, les nostres batalles.
Que em posis la vida de potes enlaire,
pot ser preciós, pot ser memorable.

Diumenge sense drama,
avui m’ho prenc amb calma,
passen els dies, passa la vida,
i porto aquell somriure tonto als ulls.

Diumenge sense drama,
fa temps que he estat esperant
tenir-te aquí, aquí al davant,
tots els dies que vindran.

I a la terrassa
del meu poble hi ha una taula
on veurem passar les tardes
i només hi faltes tu.

Hi hauran històries
sota la llum d’algun fanal
i a la memòria
que només sabrem tu i jo.

Tothom em demana per tu i per on pares
i no sé què dir, se’m nota a la cara,
però val la pena esperar-te.

Diumenge sense drama,
avui m’ho prenc amb calma,
passen els dies, passa la vida,
i porto aquell somriure tonto als ulls.

Diumenge sense drama,
fa temps que he estat esperant,
tenir-te aquí, aquí al davant,
tots els dies que vindran.

Data de publicació: 31 de maig de 2026
Última modificació: 31 de maig de 2026
