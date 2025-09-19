Es fa llarg esperar (per Pau Riba, Maria del Mar Bonet i Ramoncín)

Pau Riba va publicar la cançó Es fa llarg esperar el 1975 al disc Electròccid àccid alquimístic xoc. Us l'oferim cantada per ell, per Maria del Mar Bonet i per Ramoncín:
Oh, que llarga es fa sempre l'espera
quan s'espera que vindrà el pitjor,
i que trista i que llarga és l'espera
quan s'espera la mort de l'amor.
Quan s'espera que tot ja s'acabi
per tot d'una tornar a començar,
quan s'espera que el món tot s'enfonsi
per tornar-lo a edificar,
es fa llarg, es fa llarg esperar.
I es fa trist esperar cada dia
el cel roig i el sol que ja se'n va,
i es fa fosc esperar cada dia
perquè el sol no se'n vol anar mai,
perquè els dies se'n van sense pressa
i les hores no volen fugir,
perquè esperes, i esperes, i esperes
i vols demà, però encara és ahir,
es fa trist, es fa trist esperar!
I es fan lents els matins i les tardes
quan l'espera et desvetlla el neguit.
I es fan grises les llargues lentes tardes
perquè et sents amb el cor ensopit,
perquè sents que tens l'ànima morta
i ho veus tot, tot el món molt confós,
perquè et trobes amb les portes closes
i tancat com un gos rabiós,
es fa fosc, es fa fosc esperar!
I es fan grises les hores d'espera
quan no plou, però veus el cel plujós.
I es fan llargues les grises esperes
quan la fi sents a prop per tots dos,
quan fa dies que ni xiules ni cantes
i fa temps que vas fer l'últim somrís,
quan al cor sents la mort i t'espantes
en pensar potser és l'últim avís,
es fa gris, es fa gris esperar!